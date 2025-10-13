موعد مباراة المغرب ضد فرنسا بنصف نهائي مونديال الشباب والتشكيلة والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد فرنسا بنصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم المقامة حاليًا في تشيلي والقنوات الناقلة للمباراة التي تترقبها الجماهير المغربية والعربية.

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في كأس العالم للشباب

تُقام مباراة المغرب ضد فرنسا يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب "إلياس فيغيروا براندر" وتبدأ في تمام الساعة:

التاسعة مساء 21:00 بتوقيت المغرب (غرينتش +1)

23:00 بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر

24:00 بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة المغرب ضد فرنسا بمونديال للشباب

يمكن متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات المحلية والعالمية، أبرزها:

bein sports 1

قناة الرياضية المغربية TNT (البث الأرضي والفضائي).

منصة +FIFA: البث الرسمي المباشر للفيفا لجميع مباريات البطولة.

شبكة FOX Sports الأميركية عبر قناتيها FS1 وFS2.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

طموح شباب المغرب

يدخل "أشبال الأطلس" المباراة بمعنويات عالية بعد الأداء المميز الذي قدموه في دور المجموعات وثمن النهائي وأخيرا في ربع النهائي (فاز المنتخب المغربي 2-1 على كوريا الجنوبية فجر الجمعة ثم على أميركا 3-1، الأحد)، حيث يسعون إلى تحقيق إنجاز تاريخي يضاف لإنجازات الكرة المغربية في السنوات الأخيرة ببلوغ المباراة النهائية للبطولة.

وأصبح منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور مجموعات البطولة المقامة في تشيلي حتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد فرنسا

يتوقع أن يبدأ محمد وهبي مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما المباراة بنفس التشكيلة الأساسية التي فازت على أميركا بربع النهائي وهي كالتالي:

بنشاوش 1، معمار 3، باوف 4، بيار 6، معما 7، الحداد 10، زهواني 15، جسيم 17، خاليفي 18، بختي 19، زابيري 21.