غانا تحتفل بالتأهل للمونديال بدار أيتام

توجه منتخب غانا لزيارة دارا للأيتام اليوم الاثنين، بعد يوم واحد من التأهل لكأس العالم 2026 بفوزه على جزر القمر (1-صفر) في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال الذي تستضيفه أميركا وكندا والمكسيك.

وقال وينفريد شيفر، مستشار المنتخب الغاني، اليوم الاثنين "يريد الفريق إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، وهذا أمر رائع".

وأضاف المدرب الألماني، الذي عمل خلال مسيرته التدريبية في نادي شتوتغارت الألماني ومنتخب جامايكا، بجانب توليه مسؤولية أندية أخرى "كانت الأجواء هنا رائعة، كانت أجواء حماسية رائعة".

ويتوجه منتخب "النجوم السوداء" إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو/حزيران المقبل، بعد صعوده إلى كأس العالم عن قارة أفريقيا رفقة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب.

وقال شيفر "هذا لا يقدر بثمن بالنسبة للبلاد، لكرة القدم أهمية كبيرة هنا، لطالما كانت غانا قلب كرة القدم الأفريقية".

وأوضح "لقد قلت لهم، أريد أن أعيدكم إلى حيث كنتم".

وأكد "سيتحسن أداء الفريق أكثر، لدينا لاعبون يتمتعون بإمكانات هائلة، لكنهم لم يتمكنوا بعد من إظهار كامل إمكاناتهم".

تجدر الإشارة إلى أن أفضل محصلة لمنتخب غانا في كأس العالم، تمثلت في بلوغ دور الثمانية في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.