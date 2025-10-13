شاهد.. جولة مذهلة في ملعب كامب نو الجديد معقل برشلونة

نشر نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي مقطع فيديو مذهلا استعرض فيه تطورات ملعبه الجديد سبوتيفاي كامب نو.

وقدم برشلونة في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" جولة مثيرة في منشآت الملعب مستعينا بطائرة "درون" (مسيّرة) التي يتم التحكم فيها عن بعد ويتم برمجتها لأداء مهام مختلفة من بينها التصوير الجوي.

وبدأ الفيديو بمواقف السيارات تحت الأرض مرورا بأنفاق غرف تبديل الملابس، ثم حلّقت الطائرة فوق العشب وأماكن الجلوس التي اكتمل تركيبها بما في ذلك مقاعد البدلاء الجديدة.

What a feeling 😍 📍Spotify Camp Nou pic.twitter.com/z5m8KJ6pbV — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2025

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، انتهى بناء المدرجين الأول والثاني بالكامل مشيرة إلى أن بعض المرافق مؤقتة مثل المنطقة الخاصة بالصحافة وأنظمة الإضاءة، في وقت بدأ فيه العمل بالفعل ببناء المدرج الثالث.

وأوضحت أن المقصورة الفاخرة "في آي بي" (VIP) توجد بين المدرجين الثاني والثالث، باعتبارها من أبرز الإضافات الجديدة في تصميم الملعب الجديد.

ويُنظر إلى المدرج الثالث باعتباره المرحلة الثانية من مشروع التطوير الذي من المقرر أن يكتمل مع بداية الموسم المقبل 2026/2027، مع احتمالية حدوث تأخير بسيط لبضعة أشهر وفق قول الصحيفة، على أن يُبنى سقف الملعب في صيف عام 2027.

وبعد اكتمال المدرج الثالث ستصل السعة الإجمالية للملعب إلى 105 آلاف متفرج.

وينتظر النادي الكتالوني حاليا حصوله على رخصة الإشغال الأولى من بلدية برشلونة التي تتيح له إقامة فعاليات تستوعب 45 ألف مشجع موزعين بين المدرج الجنوبي والمنصة الجانبية والمدرج الرئيسي.

وأعلن برشلونة أن مباراتيه القادمتين على أرضه ضد جيرونا في الدوري الإسباني وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا والمقررتين في 18 و21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ستُقاما على ملعب "مونتجويك" الأولمبي.

إعلان

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن أول مباراة متوقعة لبرشلونة على ملعبه التاريخي ستكون في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني القادم عندما يستضيف إليتشي في الليغا، أو في 22 من الشهر نفسه حين يستقبل أتلتيك بلباو في البطولة ذاتها.