سبب مشاركة رئيس الفيفا إنفانتينو في قمة شرم الشيخ بشأن غزة

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في حدث استثنائي بعيدا عن عالم الرياضة.

وأكدت صحيفة "المصري اليوم" أن إنفانتينو سيكون من بين المشاركين في القمة الدولية للسلام التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

إنفانتينو يحضر قمة شرم الشيخ

ورغم أن إنفانتينو لا يعد شخصية سياسية، فإن البعض ربط وجوده في هذه القمة بعلاقته القوية والمتينة مع ترامب الذي تستضيف بلاده الصيف القادم النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وأعلنت الرئاسة المصرية قبل أيام أن الهدف من القمة الدولية للسلام في شرم الشيخ هو إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط.

ودعم إنفانتينو يوم الخميس الماضي الجهود المبذولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس بشأن الحرب على غزة.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها شبكة "إي إس بي إن" الأميركية "هناك وقف لإطلاق النار الآن، يجب أن يكون الجميع سعداء بذلك".

وأضاف السويسري "على الجميع دعم هذه الجهود، لقد قام أصحاب المسؤولية باتخاذ الخطوات اللازمة، والآن ينبغي على الجميع دعمها، الأمر يتجاوز كرة القدم لكنه يؤثر عليها".