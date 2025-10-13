سبب غياب ميسي عن الأرجنتين ومشاركته مع إنتر ميامي

كشف الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي الأميركي عن سبب عدم مشاركة مواطنه ليونيل ميسي مع منتخب "التانغو" وظهوره مع الفريق في الدوري المحلي.

وغاب ميسي عن المباراة الدولية الودية التي جرت يوم الجمعة الماضي بين الأرجنتين وفنزويلا واكتفى بمتابعتها من مدرجات ملعب هارد روك ستاديوم، لكنه شارك أساسيا في اليوم التالي مع إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي بل وسجّل هدفين وصنع ثالثا.

ميسي غاب أمام فنزويلا وشارك مع إنتر ميامي

وجاء عدم إشراك ميسي مع الأرجنتين في المباراة الماضية بعد اتفاق بين ليونيل سكالوني المدير الفني للتانغو وماسكيرانو وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية.

وقال ماسكيرانو، في تصريحات بهذا الخصوص، "الأمر بسيط للغاية، لقد تحدثت مع سكالوني قبل مباراة الأرجنتين وأخبرني أنه سيعفي ميسي من المشاركة".

وأضاف "بعدها تحدثت مع ليو ليلعب معنا ولم يكن هناك أي مشكلة، المدرب (سكالوني) لم يكن ينوي إشراكه لأنه أراد تجربة أمور أخرى كما أوضح لي ذلك بنفسه".

وتابع "كان ذلك قرار المدرب ورأينا أن عدم مشاركته ضد فنزويلا أتاح لنا فرصة الاستفادة منه. ليو كان متحمسا لذلك رغم أنه قضى الأسبوع كله في التدريبات مع المنتخب. إنه لاعب فريد من نوعه، استثنائي بكل معنى الكلمة".

وكال ماسكيرانو المديح لميسي بالقول "شاهدنا ما فعله معنا (ضد أتلانتا يونايتد) رغم أنه لم يتدرب معنا، لقد ساعدنا على الفوز وسجّل وهو أمر كان مهما بالنسبة له. معه كل شيء يصبح أسهل".

وسُئل ماسكيرانو عن إمكانية عودة ميسي إلى المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية فأجاب "لا فكرة لدي، لم أتحدث بعد مع مدرب المنتخب أو مع أي أحد. إذا تواصل معنا سنرى ما سيحدث لاحقا".

خطة ميسي لكأس العالم 2026

وعن إمكانية إعداد خطة خاصة لميسي لكي يصل إلى كأس العالم 2026 بأفضل حالة بدنية قال ماسكيرانو "الحديث عن العام المقبل لا يزال مبكرا. لكني أرى أن الاعتناء به يعني أن نتركه يلعب لأنه يكون سعيدا على أرض الملعب".

وأتم مدرب إنتر ميامي "نحاول دائما التواصل معه باستمرار، وعندما يشعر بعدم الراحة خلال الموسم كنا نريحه، لا فائدة من امتلاك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم إذا كان مصابا".

وبعد فوزه في المباراة السابقة على فنزويلا بهدف نظيف، يخوض منتخب الأرجنتين، فجر الأربعاء المقبل، مباراة ودية أخرى وهذه المرة ضد نظيره من بورتوريكو، ومن المتوقع أن تشهد عودة ميسي إلى قائمة أبطال العالم.