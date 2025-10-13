حقيقة عرض 400 مليون يورو من الهلال لنجم برشلونة لامين جمال

يرفض برشلونة بطل الدوري الإسباني فكرة التخلي عن نجمه الشاب لامين جمال مهما كانت المغريات، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللاعب ليس معروضا للبيع.

جاء ذلك بعدما كشف موقع "فيتشاخيس" الإسباني المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عن وجود عرض مغرٍ وصفه "بغير المسبوق" قدّمه أحد أندية الدوري السعودي لضم جمال.

عرض ضخم من الهلال للامين جمال

وأكد الموقع ذاته أن الهلال قدّم عرضا بقيمة 400 مليون يورو من أجل ضم الجناح الشاب في عقد يمتد لمدة 7 مواسم.

من جهتها نفت إدارة برشلونة وجود مثل هذا العرض أو أي عرض رسمي آخر، مؤكدة أن جمال ليس معروضا للبيع، وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة "لو صح هذا العرض لكانت أغلى صفقة بيع في تاريخ كرة القدم"، وتتجاوز صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تزعم فيها تقارير إعلامية تلقي إدارة برشلونة عروضا مغرية لضم لامين جمال، إذ قيل إن النادي الكتالوني رفض في مارس/آذار الماضي عرضا من باريس سان جيرمان بلغت قيمته 200 مليون يورو.

ورغم أنه لا يزال في عمر الـ18 عاما، فإن جمال -أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 200 مليون يورو- يُعد ركيزة أساسية في مشروع برشلونة الرياضي، فضلا عن كونه النجم الأول للفريق، خاصة بعد أن جدد عقده الصيف الماضي حتى عام 2031 بأرقام ضخمة جعلته من بين أعلى اللاعبين أجرا في "البلوغرانا".

وتضمّن العقد الجديد بنودا مالية عديدة، أبرزها حصول اللاعب على راتب ثابت وحوافز متغيّرة ومكافأة توقيع ومكافآت إضافية وفق الأداء.

ويمكن أن تصل الأرباح الصافية إلى 20 مليون يورو سنويا في حال تحقيق جميع الأهداف المحددة، منها راتب أساسي يقارب 10 ملايين ومكافأة توقيع تبلغ 25 مليونا تُوزَّع على السنوات الست المقبلة، إضافة إلى الحوافز الأخرى.

إصابة لامين جمال

وبعيدا عن العرض السعودي المزعوم، فإن جمال يتصدر حاليا عناوين الأخبار بعد أن عاودته آلام في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، ومنعته من الالتحاق بمنتخب إسبانيا في مباراتيه ضد جورجيا وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستأنف برشلونة اليوم الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة جيرونا يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الليغا، في انتظار عودة لاعبيه الدوليين.

ورغم مشاركته في تدريبات اليوم، لم يتخذ قرار بشأن مشاركة الدولي الإسباني في المباراة أو سيحتاج إلى بضعة أيام إضافية للراحة، لكن مشاركته في الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 26 من الشهر الجاري "شبه مؤكدة".