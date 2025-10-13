تونس تنهي تصفيات كأس العالم بشباك نظيفة

أنهت تونس مشوارها في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم دون استقبال أي هدف، بعد فوزها (3-صفر) على ناميبيا في آخر مباريات المجموعة الثامنة اليوم الاثنين، بينما حققت ساوتومي وبرنسيب انتصارها الأول.

وتجنبت تونس الخسارة في التصفيات، محققة 9 انتصارات من أصل 10 مباريات لتجمع 28 نقطة وتسجل 22 هدفا لتبلغ النهائيات المقامة العام المقبل.

وسجل علي العابدي هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يضيف حنبعل المجبري والقائد فرجاني ساسي هدفين في الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت في تونس.

وعلى الرغم من الخسارة، حلت ناميبيا في المركز الثاني بالمجموعة، وهي الهزيمة الثالثة لها في آخر 4 مباريات بالتصفيات.

لكنها لم تجمع عددا كافيا من النقاط لتكون ضمن أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات، والتي ستتأهل إلى الملحق الشهر المقبل.

وتتأخر ناميبيا بفارق 13 نقطة عن تونس التي ضمنت التأهل مسبقا.

واحتلت ليبيريا المركز الثالث في المجموعة بعد تعادلها (1-1) مع غينيا الاستوائية، التي خاضت المباراة بتشكيلة جديدة ومدرب جديد، بعد إضراب اللاعبين الذي حال دون سفرهم لمباراة الأسبوع الماضي في مالاوي.

وسجل فيديريكو بيكورو هدف التقدم لغينيا الاستوائية، قبل أن يعادل نيكولاس أندروز النتيجة لليبيريا، وذلك خلال أول نصف ساعة من المباراة في مالابو.

وسجل المهاجم رونالدو لومونجو، المحترف في البرتغال، هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 62 ليمنح ساوتومي وبرنسيب أولى نقاطها في التصفيات، بعد فوزها (1-صفر) على مالاوي.

وبذلك أنهى منتخب الجزيرة الصغيرة، المصنف 195 عالميا، سلسلة من 18 مباراة دون فوز.

وأقيمت المباراة في مدينة سوسة التونسية، نظرا لعدم استيفاء ملاعب ساوتومي وبرنسيب لشروط الاتحاد الأفريقي للعبة لاستضافة المباريات.

أما جنوب السودان، الذي أقال مدربه الفرنسي نيكولا دوبوي بعد الخسارة (5-صفر) على أرضه أمام السنغال يوم الجمعة، فأنهى مشواره في التصفيات بتعادل سلبي أمام توجو في جوبا.

وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، ستصبح الرأس الأخضر ثاني أصغر دولة عبر كل العصور تتأهل إلى كأس العالم إذا فازت على ضيفتها إسواتيني.