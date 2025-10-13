اللاعب الأغلى بتاريخ كل منتخب في أميركا الجنوبية

يُعتبر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، اللاعب الأغلى من حيث القيمة السوقية في تاريخ قارة أميركا الجنوبية، وفق قائمة أصدرها موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

ووصل فينيسيوس (24 عاما) العام الماضي إلى أعلى قيمة سوقية في مسيرته، إذ بلغت 200 مليون يورو، علما بأنها انخفضت حاليا إلى 150 مليون يورو.

ويتفوق فينيسيوس على أسطورة الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا ليونيل ميسي، الذي حل في المركز الثاني، بعدما وصل إلى أعلى قيمة سوقية في مسيرته الاحترافية عام 2018 والتي استقرت عند 180 مليون يورو.

وبرز في القائمة لاعب آخر من ريال مدريد وهو الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، الذي حل ثالثا في القائمة ذاتها، بفارق 50 مليون يورو عن ميسي و70 عن زميله فينيسيوس.

وحجز التشيلي ألكسيس سانشيز لاعب إشبيلية الذي تألق مؤخرا وقاد الفريق الأندلسي لتحقيق انتصار عريض في الدوري الإسباني على برشلونة (حامل اللقب وفريقه السابق) 4-1 لنفسه مكانا في المركز السادس بالقائمة، بعد أن بلغت قيمته السوقية 70 مليون يورو عام 2018.

وتواجد الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب تشلسي، والكولومبي لويس دياز نجم بايرن ميونخ في المركزين الرابع والخامس تواليا.

وتاليا أغلى لاعب في تاريخ كل منتخب في قارة أميركا الجنوبية:

فينيسيوس جونيور (البرازيل): وصلت قيمته السوقية إلى 200 مليون يورو عام 2024.

ليونيل ميسي (الأرجنتين): وصلت قيمته السوقية إلى 180 مليون يورو عام 2018.

فيديريكو فالفيردي (أوروغواي): وصلت قيمته السوقية إلى 130 مليون يورو عام 2024.

مويسيس كايسيدو (الإكوادور): وصلت قيمته السوقية إلى 90 مليون يورو عام 2023.

لويس دياز (كولومبيا): وصلت قيمته السوقية إلى 85 مليون يورو عام 2024.

ألكسيس سانشيز (تشيلي): وصلت قيمته السوقية إلى 70 مليون يورو عام 2018.

ميغيل ألميرون (باراغواي): وصلت قيمته السوقية إلى 35 مليون يورو عام 2023.

يانخيل هيريرا (فنزويلا): وصلت قيمته السوقية إلى 25 مليون يورو عام 2024.

خوان مانويل فارغاس (بيرو): وصلت قيمته السوقية إلى 20 مليون يورو عام 2010.

مورينو مارتينيز (بوليفيا): وصلت قيمته السوقية إلى 5 ملايين يورو عام 2008.