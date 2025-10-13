الدوحة مرشحة لاستضافة كأس فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

تقترب العاصمة القطرية الدوحة من استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي اللاتيني المعروفة باسم فيناليسيما بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين بطلي النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه بعد تأهل الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم 2026 واقتراب إسبانيا من اللحاق بها، يجري العمل حاليا على استكمال جميع التفاصيل التنظيمية للقاء المرتقب.

وأبدت عدة مدن حول العالم رغبتها في استضافة المباراة المرتقبة أبرزها ميامي الأميركية والعاصمة السعودية الرياض، لكن الدوحة عاصمة قطر هي الخيار الأقرب على أن يكون ملعب لوسيل المونديالي هو المسرح المحتمل للمواجهة وفق الصحيفة.

مباراة كأس فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا في قطر

وأشارت إلى أن أفضلية قطر لاستضافة المباراة تعود إلى موقعها الجغرافي المتوسط بين البلدين، فضلا عن الأجواء المناخية الرائعة التي تتمتع بها البلاد في شهر مارس/أذار بالإضافة إلى أن الدوحة تضم المقر الدائم لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

ونوهت إلى أن فيفا يرغب في أن تحظى هذه المباراة بأولوية مطلقة، لذلك لن تُقام أي مباراة دولية في ذلك اليوم والمحتمل أن يكون السبت 28 مارس/آذار 2026.

ويتزامن هذا الموعد مع فترة التوقف الدولي الأولى في العام القادم، التي ستشهد إقامة مباريات الملحق الأوروبي والعالمي المؤهلة إلى المونديال.

وفي حال اعتماد ملعب لوسيل لاحتضان مباراة فيناليسيما، فإن منتخب الأرجنتين سيعود إلى الملعب الذي شهد تتويجه بكأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء النهائي المثير بين المنتخبين بالتعادل 3-3.

وفي نفس الوقت سيدافع زملاء ميسي عن لقبهم كأبطال لكأس فيناليسيما الذي تُوجت به الأرجنتين في النسخة الماضية التي أقيمت يوم 1 يونيو/حزيران 2022 على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، بعد الفوز على إيطاليا بـ3 أهداف نظيفة.

إعلان

أما المنتخب الإسباني فسيسعى جاهدا إلى إضافة هذا اللقب إلى خزائنه للمرة الأولى في تاريخه.

وستكون المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا هي الـ4 تاريخيا في كأس فيناليسيما التي رأت النور للمرة الأولى عام 1985.

وتُوج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على أورغواي 2-0، وحقق الأرجنتينيون اللقبين التاليين عامي 1993 و2002 بالانتصار على الدانمارك (5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وإيطاليا.