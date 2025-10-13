أنشيلوتي يشترط لعودة نيمار للبرازيل

وضع كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل شرطا لعودة مهاجمه نيمار إلى المنتخب قبل مواجهة اليابان في طوكيو غدا الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي، اليوم الاثنين، إن نيمار لا يزال ضمن خطط المنتخب الوطني، لكن المهاجم يحتاج لاستعادة كامل لياقته البدنية للعودة للفريق مع سعيه لإنعاش مسيرته الدولية قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

ولم يشارك نيمار (33 عاما) مع منتخب البرازيل منذ عامين، إذ أعاقت الإصابات قدرته على الأداء بثبات منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي بعد فترة قضاها مع الهلال السعودي.

أنشيلوتي يشترط لعودة نيمار لمنتخب البرازيل

وأشاد أنشيلوتي، الذي كان يتحدث قبل المباراة الودية أمام اليابان في طوكيو غدا الثلاثاء، بموهبة نيمار لكنه شدد على أهمية حالته البدنية.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين "يستطيع نيمار اللعب بأعلى مستوياته مع هذا الفريق دون أي مشاكل. عندما يكون في حالة بدنية جيدة، يمتلك الكفاءة للعب ليس فقط في البرازيل بل في أي فريق في العالم بفضل موهبته".

وكان آخر مرة ارتدى فيها مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق القميص الأصفر الشهير في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما عانى من إصابة خطيرة في أربطة الركبة مما أعاق محاولات عودته للملاعب.

وتدخل البرازيل مباراة الغد في حالة معنوية عالية بعد انتصارها الكبير 5-صفر على كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، إثر أداء أظهر قدرة الفريق على إمتاع الجماهير "بالكرة الجميلة".

ومع ذلك، أكد أنشيلوتي أن التوازن والعمل الجماعي يظلان الأهم.

وقال "المنتخب البرازيلي يريد أن يلعب كرة قدم جميلة ويمكنه أن يلعبها، نعم، لكن الأمر يتوقف على ما تقصده باللعب الجميل".

وأضاف "بالطبع، يتمتع اللاعبون بجودة فردية والتزام. ينبغي أن نلعب بشكل رائع بالكرة ودونها، وهذا جانب مهم".

وأعطى المدرب الإيطالي، الذي تولى المسؤولية في مايو/أيار الماضي بعد مشوار صعب في تصفيات كأس العالم، الأولوية للأسلوب والقدرة على التكيف في الوقت المحدود قبل البطولة التي ستقام في أميركا الشمالية.

ومنذ توليه المسؤولية حقق أنشيلوتي 3 انتصارات وتعادلا في مرة واحدة وخسر مثلها. وتحت قيادته أصبحت البرازيل أكثر صلابة دفاعيا واستقبلت هدفا واحدا -من ركلة جزاء ضد بوليفيا في مرتفعات إل ألتو- بينما سجلت 9 أهداف.

ويوم الجمعة الماضي في سول، دفع المدرب بـ4 مهاجمين في التشكيلة الأساسية -فينيسيوس ورودريغو وماتيوس كونيا والشاب استيفاو- وسحقت البرازيل الفريق المضيف.

وتمنح المواجهة مع اليابان غدا فرصة أخرى لأنشيلوتي لتعزيز طريقة لعبه.

وفي حديثه عن تطور الفريق، أضاف "الالتزام والعمل الجماعي أساسيان. اللعب الجميل مهم، لكن الأهم هو الفوز".