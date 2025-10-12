موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية والتشكيلة والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية الودية ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، والتي ستقام على أرضهم في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم

تقام المباراة الثلاثاء المقبل الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في الرباط في تمام الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت المغرب المحلي (غرينتش +1) 22:00 بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية

يمكن متابعة المباراة عبر:

قناة الرياضية المغربية "تي إن تي" (TNT) (البث الأرضي والفضائي).

ويمكنكم أيضا متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

تشكيلة المغرب المتوقعة

1 بونو، 2 حكيمي، 3 بلعمري، 6 ماسينا، 8 العيناوي، 10 دياز، 11 صيباري، 17 الزلزولي، 18 الياميق، 20 الكعبي، 23 الخنوس.

المغرب يفوز على البحرين وديا

وفي مباراة ودية أخرى جرت الخميس الماضي على نفس الملعب فاز المغرب 1-صفر على البحرين.

وبهذا الانتصار عادل المنتخب المغربي الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة انتصارات متتالية للمنتخبات الوطنية، والمسجل باسم منتخب إسبانيا عام 2009 (15 انتصارا متتاليا).

وحجز المغرب مكانه في كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.