موعد مباراة العراق ضد السعودية بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق ضد السعودية في المباراة الحاسمة والأخيرة للمجموعة الثانية بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

وتحسم نتيجة المباراة المتأهل مباشرة لكأس العالم بعد فوز منتخبي السعودية والعراق على إندونيسيا المنتخب الثالث في المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي، إذ يحصل الأول على بطاقة التأهل المباشرة لمونديال 2026.

ولدى "الأخضر" أفضلية على "أسود الرافدين"، حيث تحظى السعودية بفرصتين إما الفوز أو التعادل نظرا لتفوقها تهديفيا على العراق الذي فاز على إندونيسيا 1-صفر، بينما فازت السعودية على إندونيسيا 3-2.

موعد مباراة العراق ضد السعودية بتصفيات كأس العالم

وتقام مباراة العراق والسعودية الثلاثاء المقبل 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة 21:45 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد العراق

2 beIN Sports

ويمكنكم متابعة المباراة مباشرة عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

ترتيب المجموعة الثانية لملحق تصفيات كأس العالم

السعودية: 3 نقاط

العراق: 3 نقاط

إندونيسيا: بلا نقاط وفقدت الأمل في التأهل للمونديال

تشكيلة العراق المتوقعة

12 حسن، 3 حسين علي، 4 سولاقا، 6 يونس، 8 بايش، 9 كريم، 10 مهند علي، 13 رسن، 16 العماري، 10 يعقوب، 23 دوسكي.

تشكيلة السعودية المتوقعة

1 العقيدي، 14 متعب الحربي، 3 جهاد زكري، 5 تمبكتي، 13 بوشل، 7 مصعب الجوير، 6 ناصر الدوسري، 15 عبد الله الخيبري، 10 سالم الدوسري، 9 فراس البريكان، 18 أبو الشامات.

نظام الملحق الآسيوي لكأس العالم

يقام الملحق الآسيوي بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين ذهابا وإيابا يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي بحثا عن بطاقة تأهل إضافية للقارة الآسيوية.