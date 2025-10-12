موعد مباراة الجزائر ضد أوغندا بتصفيات كأس العالم والتشكيلة والقنوات الناقلة للمباراة التي تقام ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمنت منتخبات: الجزائر المغرب وتونس ومصر، التأهل إلى كأس العالم 2026 قبل نهاية مشوار التصفيات، وسيضيف فوز غانا على أرضها في وقت لاحق من اليوم الأحد اسمها إلى قائمة المتأهلين.

وتعد المباراة احتفالية لتأهل منتخب الجزائر لكأس العالم خاصة أنها تقام على ملعبه ووسط جماهيره.

موعد مباراة الجزائر ضد أوغندا بتصفيات كأس العالم 2026

تُقام مباراة الجزائر ضد أوغندا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب حسين أيت أحمد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساء 17:00 مساء بتوقيت الجزائر المحلي، الساعة 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا

القناة الأولى الجزائرية (ENTV)

القناة السادسة الشبابية الجزائرية

قنوات MBC

التشكيلة المتوقعة للجزائر

من المتوقع أن يدخل منتخب الجزائر المباراة بالتشكيلة التالية:

لوكا زيدان (حارسا)، عيسى ماندي، بن سبعيني، بلغالي، حجام، دورفال، بن طالب، بوداوي، عمورة، شايبي، محرز، غويري.

غياب بونجاح وبلايلي

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد، غياب يوسف بلايلي وبغداد بونجاح عن مواجهة أوغندا بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد في بيان، إن بونجاح، تعرض لإصابة بالركبة خلال مباراة الصومال، التي تعرض فيها بلايلي لإصابة عضلية هو الآخر.