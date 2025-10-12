مشاركة المريخ السوداني في الدوري الليبي تثير جدلا وتساؤلات

أثار نادي المريخ السوداني موجة من الجدل والتساؤلات في الأوساط الكروية المحلية، بعدما أعلن عن حصوله على موافقة الاتحاد السوداني لكرة القدم للمشاركة في الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2025-2026، نظرا لاضطراب النشاط الرياضي في السودان خلال العامين الماضيين.

ونشر نادي المريخ -ثاني الأندية السودانية تتويجا بلقب الدوري بعد غريمه التقليدي الهلال- بيانا رسميا، الثلاثاء الماضي، كشف فيه تلقيه موافقة الاتحاد السوداني للمشاركة في الموسم الجاري من الدوري الليبي، بجانب خوضه منافسات الدوري السوداني.

وقال المريخ عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل "الاتحاد السوداني لكرة القدم يوافق على مشاركة المريخ في الدوري الليبي"، ليثير بذلك سيلا من التفاعلات بين مشجعيه ومتابعي الدوري الليبي والدوري السوداني على حد السواء.

🔺️ الاتحاد السوداني لكرة القدم يوافق على مشاركة المريخ في الدوري الليبي 🇻🇳🙌🏽#الزعيم | #نادي_الشعب | #معاً_نصنع_المستقبل pic.twitter.com/ovldZKQwmA — Al Merrikh SC (@Almerrikh08) October 7, 2025

المريخ والمشاركة بـ3 دوريات مختلفة

وسبق لنادي المريخ أن شارك في موسم 2024-2025 في مسابقة دوري الدرجة الأولى الموريتاني، رفقة غريمه الهلال، وذلك بعد توقف نشاط الدوري المحلي آنذاك نتيجة للأوضاع الأمنية المتوترة في السودان.

وخلال الأسبوع الماضي أعلن نادي المريخ أنه "تلقى نسخة من الخطاب الذي توجه به الاتحاد السوداني إلى نظيره الليبي والذي يتضمن الموافقة على مشاركة الفريق في الدوري الليبي الممتاز لموسم 2025-2026 دون أن يؤثر ذلك على مشاركة النادي في الدوري السوداني الذي يبدأ في يناير/كانون الثاني 2026".

وفي مايو/أيار 2024، أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أن فريقي المريخ والهلال السودانيين سينضمان إلى أندية الدوري الممتاز في موريتانيا البالغ عددها 14 فريقا، ويخوضان المنافسات لكن دون أن يتم احتساب نتائج كل منهما بشكل رسمي، مضيفا أن مشاركة الهلال والمريخ تأتي نتيجة لتوقف نشاط كرة القدم في السودان منذ أواخر عام 2022.

وخاض المريخ والهلال مبارياتهما ضمن الدوري الموريتاني خلال الموسم الماضي، وأنهى الهلال بالفعل منافسات البطولة في المركز الأول برصيد 67 نقطة، في حين حل المريخ في المركز السادس برصيد 44 نقطة، لكن اللقب آل إلى نادي نواذيبو الذي حل ثانيا في الترتيب العام برصيد 61 نقطة، وكان صاحب أفضل ترتيب بين الأندية الموريتانية.

وأعلن الاتحاد الموريتاني قبل انطلاق الموسم، في بيان رسمي، أن النادي الموريتاني الأعلى ترتيبا هو من سيتوج باللقب حتى في حال حصول المريخ أو الهلال على المركز الأول.

وأغرت تجربة المشاركة في دوري خارجي، نتيجة اضطراب النشاط الكروي محليا، نادي المريخ ليقدم طلبا إلى الاتحاد السوداني للانضمام للدوري الليبي الذي ينطلق في الموسم الجديد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي حال المشاركة رسميا في مسابقة الدوري الليبي، سيكون المريخ أول نادي كرة قدم في العالم يخوض منافسات الدوري في 3 دول مختلفة بعد أن شارك في السودان وموريتانيا.

وأفادت مصادر قريبة من المريخ بحصول النادي على الموافقة من جانب الاتحاد السوداني، لكن مشاركته في الدوري الليبي تظل رهينة موافقة رسمية من الاتحاد الليبي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وذلك بعد دراسة الملف واستيفاء الشروط كتعطل النشاط الكروي محليا.

ملف صعب وعوائق بالجملة

وفي انتظار تأكيد المشاركة بصفة رسمية، ثار الجدل في الأوساط الكروية في ليبيا حول انضمام أندية خارجية للمشاركة في مسابقة الدوري المحلي الذي يشهد بدوره فترة انتقالية صعبة ومرحلة مفصلية لإعادة الاستقرار للمنافسات الكروية في البلاد.

وتعيش الساحة الكروية في ليبيا على وقع الكثير من التحديات والصعوبات بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد والتي اتخذ في أعقابها اتحاد الكرة قرارا بخوض المرحلة الحاسمة من الدوري لموسمي 2023-2024 و2024-2025 في إيطاليا، في حين تم تأجيل منافسات كأس ليبيا.

ويرى عبد الله الشحومي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم أن مشاركة المريخ السوداني أو غيره من الأندية السودانية في الدوري الليبي قد تضفي على المسابقة مزيدا من التنافس، ولكن المسألة لم يتم طرحها حتى الآن في جدول أعمال اتحاد الكرة رغم الجدل الدائر عبر منصات التواصل حول انضمام المريخ أو غيره لمسابقة "دورينا".

وقال الشحومي في تصريحات خاصة للجزيرة نت "انضمام المريخ للدوري الليبي الممتاز مستبعد لسببين اثنين، الأول يتعلق بضيق الوقت لدراسة الطلب من كل جوانبه خصوصا أن المنافسات تبدأ أواخر الشهر الجاري، أما السبب الثاني فيتعلق بالعدد المرتفع لأندية الدوري الممتاز والذي يصل إلى 32 ناديا حيث سيكون من الصعب جدا إضافة ناد آخر سواء محليا أو أجنبيا".

وتابع رئيس لجنة المسابقات، وهي الجهة المشرفة على تنظيم الدوري، "الموسم الجديد 2025-2026 سيبدأ بشكل متأخر بسبب بعض الإجراءات التنظيمية وتأخر نهاية منافسات الموسم الماضي، وهي أسباب كافية للاكتفاء مبدئيا بالعدد الحالي من النوادي لتفادي ازدحام جدول المباريات".

وتابع الشحومي "لم نصدر موافقة رسمية حتى الآن على مشاركة المريخ السوداني في الدوري الليبي، ولكن ما يمكن قوله إنه لا نية للاتحاد لزيادة عدد الفرق المشاركة لا محليا ولا خارجيا، مع كوننا نرحب بكل الأندية السودانية بيننا ونحتفظ معها بعلاقات تعاون واحترام كبيرة".

وتنطلق منافسات الدوري الليبي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق نظام يقوم على مجموعتين تضم كل منها 16 فريقا على أن يتأهل أول 6 أندية من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية قبل خوض المرحلة الحاسمة للتتويج باللقب بمشاركة 6 أندية تجري بطولة مجمعة خارج ليبيا.

وكان المريخ خاض مبارياته في المسابقات الأفريقية في مدينة بنغازي الليبية، وتعادل الأسبوع الماضي مع سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي بدون أهداف، ليغادر سباق دوري أبطال أفريقيا.

ويقيم المريخ حاليا معسكرا في بنغازي فيما سيجري مباراتين وديتين أمام كل من نجوم بنغازي ونادي التحدي.

شروط قانونية

وبخصوص الجدل القانوني حول إمكانية مشاركة المريخ السوداني في الدوري الليبي، قال الخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم إن قوانين الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي تسمح في بعض الحالات الاستثنائية بانضمام ناد إلى دوري أجنبي لكن دون احتساب نتائجه لا في السباق على اللقب المحلي ولا في المراتب المؤهلة للمسابقات القارية أو الإقليمية.

وأضاف بن ميم للجزيرة نت "سبق للمريخ والهلال أن شاركا في الدوري الموريتاني الموسم الماضي، وعلى الصعيد الدولي هناك عدة أمثلة حول مشاركة أندية من بعض الدول في دوريات خارجية على غرار نادي فانكوفر الكندي المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين أو أندية من بلدان أوروبا في دوريات إسبانيا، لكن وفق شروط موضوعية يتم تدارسها مسبقا، فضلا عن عدم احتساب نتائج تلك الفرق بشكل رسمي".

وسبق للمريخ أن توج بلقب الدوري السوداني في 19 مرة، مقابل 31 لقبا لغريمه الهلال صاحب الرقم القياسي، كما فاز بلقب الكأس 19 مرة مقابل 10 ألقاب لغريمه الهلال.