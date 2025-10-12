مباراة قطر ضد الإمارات بتصفيات كأس العالم 2026 والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب قطر لكرة القدم نظيره الإماراتي في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وبينما تسعى المنتخبات الآسيوية لحجز مقاعدها في العرس العالمي، فإن حسابات المجموعة ضيقت الخيارات أمام "العنابي"، إذ ستكون مباراة الإمارات الفرصة الأخيرة لإنقاذ الحلم المونديالي.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بشعار "أكون أو لا أكون"، خاصة أن أي نتيجة غير الفوز قد تعني نهاية المشوار، إما بخروج مباشر أو بالتوجه إلى الملحق القاري، وهي رحلة شاقة وغير مضمونة.

موعد مباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم

تقام مباراة الإمارات ضد قطر يوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق المواجهة النارية الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة قطر والإمارات

beIN SPORTS 1

المواجهات التاريخية بين الإمارات وقطر

التقى الفريقان في 34 مباراة

فاز المنتخب القطري في 14 مباراة

فاز منتخب الإمارات في 11 مباراة

تعادلا في 9 مباريات

وفي آخر 4 مواجهات جمعتهما، تعادل الفريقان في مباراتين وخسر مل واحد منهما مباراة، وهو ما يؤكد أن المواجهة لن تكون سهلة.

وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبات يلزمها الفوز أو التعادل أمام قطر التي بحوزتها نقطة واحدة.

ويهدف المنتخب القطري بكافة الطرق إلى الفوز على المنتخب الإماراتي بأكبر عدد ممكن من الأهداف لضمان حصد بطاقة التأهل مباشرة، وعدم الدخول في حسابات ملحق آخر.

ويتأهل متصدر هذه المجموعة إلى المونديال مباشرة، في حين سيخوض صاحب المركز الثاني مباراة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، على أن يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ولا يريد المنتخب القطري الوصول لهذا الأمر.

تشكيلة قطر المتوقعة ضد الإمارات

محمود أبو ندى، أيوب العلوي، بيدرو ميغيل، خوخي بوعلام، سلطان البريك، عصام ماديبو، كريم بوضياف، إدميلسون، محمد مناعي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة الإمارات المتوقعة ضد قطر

خالد عيسى، ماركوس ميلوني، بيمنتا، كوامي، روبين أمارال، فابيو ليما، ماجد حسن، حارب سهيل، علي صالح، خيمينيز، كايو.