ليلة إهدار ركلات الجزاء في تصفيات مونديال 2026

شهدت تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ليلة مليئة بالتقلبات والدراما، بعدما أهدر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إيرلينغ هالاند والإيطالي ماتيو ريتيغي، والإسباني فيران توريس، ركلات جزاء حاسمة في مباريات منتخباتهم، وسط تألق لافت من حراس المرمى الذين سرقوا الأضواء بأداء بطولي.

كيليهر يُحبط رونالدو

بلغت الإثارة ذروتها في لشبونة، حيث تصدى الحارس الأيرلندي كاويمين كيليهر ببراعة لركلة جزاء كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وأيرلندا.

ورغم الإهدار، خرج المنتخب البرتغالي فائزا بصعوبة بفضل رأسية قاتلة من روبن نيفيس في الدقيقة 91، لتحقق البرتغال انتصارا ثمينا.

كيليهر، حارس برينتفورد الحالي الذي صنع اسمه في ليفربول بفضل ردّات فعله السريعة، واصل تألقه في التصدي للكرات الصعبة، وأثبت مجددًا أنه قاتل الكبار، بعدما تصدى سابقا لركلات جزاء نفذها برونو فيرنانديز وكيليان مبابي.

تصد مذهل لمامارداشفيلي

وفي مواجهة أخرى، حرم الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي نجم إسبانيا فيران توريس من التسجيل من علامة الجزاء، بعد تصد رائع لحارس ليفربول.

ورغم تألقه اللافت، لم يكن ذلك كافيا لتفادي خسارة جورجيا بهدفين نظيفين، لكن الأداء الاستثنائي لمامارداشفيلي رسّخ مكانته بين أبرز حراس أوروبا الصاعدين.

ريتيغي يُهدر ثم ينتفض

في المباراة بين إيطاليا وإستونيا، عاش المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي لحظات متناقضة بعدما أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس الإستوني كارل هاين. غير أن ريتيغي رفض أن تكون تلك اللقطة عنوانًا للفشل، فعاد وسجل هدفًا لاحقًا عزّز به تقدم “"لآتزوري"، الذي انتصر 3-1.

هالاند يُهدر ثم يُعوض

أما الحدث الأبرز فكان في أوسلو، حيث عاش إيرلينغ هالاند واحدة من أغرب لحظاته الكروية. فقد أضاع ركلة جزاء أمام منتخب إسرائيل قبل أن يأمر الحكم بإعادة الركلة ، لكن النتيجة كانت نفسها، إذ تصدى الحارس مجددًا لتسديدة هالاند وسط ذهول الجماهير.

ورغم هذه الصدمة المزدوجة، واصل النجم النرويجي تألقه في الوقت المتبقي من المباراة، مسجلاً ثلاثية (هاتريك) قادت النرويج إلى فوز كاسح بنتيجة 5-0، ليؤكد أنه ماكينة أهداف لا تتوقف.