لماذا يخاف رونالدو من الصلع؟

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، كيف عزز علاجه لشعره ثقته بنفسه وأثر على مسيرته الكروية.

ورونالدو (40 عاما) أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، حيث فاز بجميع الألقاب المتاحة تقريبا (عدا كأس العالم)، إضافة إلى 5 كرات ذهبية.

وليس من المستغرب أن يتحرك قائد منتخب البرتغال بثقة هائلة على أرض الملعب لكن ثمة سر وراء ذلك.

ولعبت تسريحات شعر الهداف التاريخي لريال مدريد المختلفة على مر السنين دورا رئيسيا في تطوره ليصبح نجما عالميا والوجه الإعلاني لكثير من الشركات التي تعنى بالجمال الخارجي والشعر.

ويكشف "الدون" أنه سيكون شخصا مختلفا تمامًا لو لم يكن لديه شعر ويغير تسريحة شعره مع تقدمه في السن.

ووفقًا لرونالدو، يُعتبر شعره أكثر من مجرد إكسسوار أو موضة بل "إنه رمز للثقة التي حددت مسيرته في أعلى المستويات".

وقال "الدون" في تصريح لإذاعة "لود إف إم" أنه "من دون شعر، لم أكن لأكون على ما أنا عليه".

وأضاف أنه "من الأفضل القيام بعلاجات للشعر.. إذا رأيتموني، على سبيل المثال، من دون شعر، فلن أكون نفس كريستيانو. في رأيي، أعتقد ذلك".

وختم أن "الكثير من الناس لا يكترثون إن كان لديهم شعر أم لا. أعتقد أن الشعر يُضفي مظهرًا أجمل. هذا رأيي الشخصي".

جزء من استثماراته

التزام رونالدو بالعناية بالشعر يأتي كامتداد طبيعي لأنشطته الواسعة في مجال الموضة واللياقة البدنية والرفاهية، من خلال شركته التي شارك في تأسيسها، ويسعى إلى تعزيز الثقة بالنفس من خلال العلاجات المتقدمة للحفاظ واستعادة الشعر.

ووضعت عيادات رونالدو المتخصصة في التقنيات المبتكرة لزراعة الشعر، من بين رواد القطاع العالمي للجمال والعناية بالشعر، وتعكس أهمية حفاظ رونالدو على صورته داخل الملعب وخارجه، إذ كان الانضباط والثقة في النفس من أبرز علامات مسيرة لاعب من بين الأرقى والأنجح في تاريخ كرة القدم.