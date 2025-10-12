"شحاتة أبو كف إسبانيا وقدوته نيمار".. لامين جمال بدأ يغرق بمستنقع الهوى

"شحاتة أبو كف إسبانيا" و"مادام صديقا لنيمار.. انتظر خراب الدار"، تعليقات على صور وفيديوهات اعتُبرت خادشة للحياء، نشرها لامين جمال لاعب برشلونة على صفحاته وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولامين جمال الذي يغيب عن مباريات برشلونة والمنتخب الإسباني بسبب تجدد إصابته في منطقة العانة يمضي إجازته في كرواتيا مع صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وكان من المفترض أن يعود الدولي الإسباني إلى البرسا في مواجهة جيرونا السبت المقبل ولكن صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية أكدت أنه لا يزال مصابا ولن يشارك في "ديربي كتالونيا".

ونشر لامين جمال على حسابه في إنستغرام صورا له ولعائلته ولصديقته وهو يرتدي قرطا من الألماس في أذنه وعقدا في عنقه عليه أول حرفين من اسمه ورقمه الحالي مع برشلونة "10"، مما ذكّر جماهير البرسا خاصة وكرة القدم عموما باستعراض للبذخ والأموال قدمه عدد من اللاعبين أثّر على مسيرتهم الكروية مبكرا.

شحاتة أبو كف إسبانيا وقدوته نيمار

ولم يتوقف نجم البرسا عند هذا الحد، بل نشر الطرفان فيديو لهما في طائرة مروحية تحلق فوق إحدى الجزر الكرواتية، الأمر الذي أثار عاصفة من ردود الفعل والتعليقات السلبية حول حياة اللاعب الذي بلغ قبل شهرين 18 سنة وبات مسؤولا عن تصرفاته وقيادة السيارة دون الحاجة لسائق أو مرافق.

وتبلغ نيكي نيكول وهي مغنية أرجنتينية، 25 عاما ولديها ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهد حفلتها في مسقط رأسها روساريو أمام نحو ربع مليون شخص.

واحتفل لامين جمال، بعيد ميلاد نيكي نيكول الـ25 في 25 أغسطس/أب الماضي.

ولامين جمال بات محور جدل كبير، وسط أحاديث حول علاقاته الغرامية الكثيرة، والتي تعكسها صوره عبر منصة "إنستغرام".

ومن بين أبرز التعليقات على صور وفيديوهات لامين:

"لامين جمال.. شحاتة أبو كف إسبانيا" في إشارة إلى شخصية لاعب كرة القدم التي أداها الممثل المصري نور الشريف في فيلم "غريب في بيتي" والذي عرض 1982 وتدور أحداث الفيلم حول لاعب كرة قدم موهوب تدمر مسيرته النساء والسهر.

"مادام صديقا لنيمار.. فانتظر خراب الدار"، في إشارة إلى أن لامين جمال يسير على خطى قدوته النجم البرازيلي نيمار الذي دمرت مسيرته الإصابات وعدم الالتزام والانضباط.

"خلصت القصة قبل ما تبدأ مع كرة القدم"، في إشارة إلى صغر سنه وأن ما يفعله سينهي مسيرته الكروية مبكرا.

"سبب إصابة لامين جمال هو نيكي نيكول" في إشارة إلى صديقته الجديدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أمضي لامين جمال إجازته الصيفية في البرازيل مع قدوته نيمار.

والتقى لامين جمال بالنجم السابق للبرسا ومهاجم سانتوس الحالي، في منزله بمدينة ريو دي جانيرو، وشارك النجمان متابعيهما صورا وفيديوهات تظهرهما يلعبان الكرة الطائرة بالقدم على الشاطئ ويتبادلان القمصان ويسبحان سويًا.

ولم يخف اللاعب الشاب إعجابه الشديد بالنجم البرازيلي، وكان تأثير نيمار واضحا داخل أرض الملعب، علاوة على ذلك، أوضح لامين جمال في مقابلاته أن نيمار مُلهمه.

وقال لامين جمال خلال مقابلة مع "سي إن إن" في يناير/كانون الثاني الماضي، "كنت في الخامسة من عمري عندما رأيت نيمار لأول مرة في سانتوس، ثم في السابعة من عمري عندما رأيته شخصيا، كان أمرا مذهلا رؤيته يلعب مع برشلونة، كان ميسي أيضا رائعا، لكن بالنسبة لي نيمار شيء مختلف تماما، لطالما كان قدوتي، إنه نجم وأسطورة كرة القدم".

لكن مسيرة نيمار لم تسر كما رُسم لها، والخوف من أن تتكرر قصة الإصابات والسهر والنساء مع لامين جمال ويهدر موهبته في أتون مستنقع الهوى كما فعل قدوته.

فنيمار ارتبط اسمه بعدة قضايا أبرزها:

التهرب الضريبي في إسبانيا بعد انتقاله إلى برشلونة.

قضية اعتداء جنسي في 2019، رغم تبرئته لاحقا.

الحفلات الصاخبة وأسلوب الحياة الباذخ الذي أثار انتقادات في فرنسا، خاصة أثناء فترة لعبه مع باريس سان جيرمان.

نيمار "الزجاجي"

منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو (الأغلى في التاريخ)، تعرض نيمار لسلسلة من أكثر من 15 إصابة خطيرة معظمها بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بالتدريبات والانضباط خارج الملعب، أبرزها:

كسور متكررة في مشط القدم.

التواءات في الكاحل.

قطع الرباط الصليبي مع الهلال السعودي عام 2023.

هذه الإصابات حرمت نيمار من مئات المباريات، وأبعدته عن أهم لحظات فريقه في دوري أبطال أوروبا وعن منتخب البرازيل في كوبا أميركا وكأس العالم.

وظفر لامين جمال بجائزة "الكوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية واحتل المركز الثاني خلف الفرنسي عثمان ديمبيلي في قائمة "الكرة الذهبية" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.