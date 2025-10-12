سبب غريب لطلب كابيلو من ريال مدريد بيع البرازيلي رونالدو

كشف المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو عن أصعب قرار اتخذه في مسيرته التدريبية كان ضحيته النجم البرازيلي الشهير رونالدو نازاريو.

وتسلم كابيلو تدريب ريال مدريد في ولاية ثانية وذلك صيف عام 2006 في عهد الرئيس رامون كالديرون، وفي ذلك الوقت كان رونالدو أحد عناصر الفريق المدجج بالنجوم الذي عُرف إعلاميا بعصر "الغلاكتيكوس".

قرار كابيلو بيع الظاهرة رونالدو

وأقر كابيلو (79 عاما) بأنه طلب من إدارة نادي ريال مدريد الاستغناء عن خدمات "الظاهرة" بسبب عاداته السيئة.

وقال كابيلو -في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "- إن رونالدو هو أفضل لاعب دربته في مسيرتي، لكنه كان يحب السهر كل ليلة.

وأضاف "كان مجنونا، وصل وزنه إلى 94 كيلوغراما ولم يكن يريد أن يتخلص من الوزن الزائد، لذا وفي لحظة معينة قلت للرئيس علينا الاستغناء عنه".

وأتم كابيلو "لم يكن هناك أي أمل في إيجاد حل، لذلك اضطررنا لفعل ذلك، لكنه (رونالدو) أفضل لاعب دربته على الإطلاق".

ورغم وجود رونالدو في الفريق، قرّر ريال مدريد في صيف عام 2006 التعاقد مع الهولندي رود فان نيستلروي قادما من مانشستر يونايتد، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لرحيل النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية التالية.

ولم يدخل رونالدو دائرة اهتمام كابيلو، إذ فضّل المدرب الإيطالي الاعتماد على فان نيستلروي، وهو ما دفع البرازيلي للبحث عن فريق يمنحه دقائق لعب منتظمة.

كابيلو لحق برونالدو خارج ريال مدريد

وانتهى ذلك الموسم (2006-2007) بتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، لكن الصادم أن كالديرون رئيس الريال قرر الاستغناء عن خدمات كابيلو بعدها مباشرة.

وأشرف كابيلو على تدريب ريال مدريد في فترتين، الأولى موسم 1996-1997 والثانية موسم 2006-2007، قاد خلالهما الفريق في 98 مباراة.

وقاد كابيلو ريال مدريد للفوز في 59 مباراة مقابل 24 تعادلا و15 خسارة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وحقق معه لقب الدوري الإسباني في المرتين.

ولعب رونالدو مع النادي الملكي في 4 مواسم ونصف الموسم (2002-يناير/كانون الثاني 2007)، لعب خلالها 177 مباراة في جميع البطولات وسجل 104 أهداف وقدّم 34 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ3 ألقاب هي الدوري الإسباني (2) وكأس الإنتركونتننتال (1).