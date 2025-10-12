أثار أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان الجدل مجددًا حول مستقبله التدريبي، بعدما أعلن بشكل صريح عن رغبته في تولي تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مشاركته في مهرجان ترينتو الرياضي بإيطاليا.

زيدان: هدفي تدريب منتخب فرنسا

قال زيدان -في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي- إن "أحد أهدافي هو تدريب المنتخب الفرنسي. هذا حلمي منذ فترة طويلة، وسأسعى لتحقيقه في المستقبل القريب".

وأضاف النجم السابق -الذي لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني عام 2021- أنه يعيش فترة من الهدوء والاستمتاع بالحياة، لكنه لم يفقد شغفه بالتدريب.

وأكد: "سأعود بالتأكيد إلى التدريب، وأتمنى أن يكون ذلك مع منتخب بلادي فرنسا".

زيدان الخيار الأبرز لخلافة ديشان

تأتي تصريحات زيدان في وقت تتزايد فيه التكهنات حول رحيل ديدييه ديشان عن منصبه مدربا لمنتخب فرنسا بعد نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويرى عديد من الخبراء أن زيدان هو الخيار الأنسب لخلافة ديشان، نظرًا لتاريخه الكبير وشخصيته القوية، فضلا عن الشعبية التي يتمتع بها لدى الجماهير الفرنسية.

قاد زيدان فريق ريال مدريد لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018، مما جعله أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة.

علاقة خاصة مع يوفنتوس وإيطاليا

كما تحدث زيدان عن علاقته الخاصة بإيطاليا وفريق يوفنتوس، الذي لعب له بين عامي 1996 و2001، وقال: "ما زلت أحتفظ بيوفنتوس في قلبي، لأنه منحني الكثير. لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلًا، لكن أحد أهدافي يبقى تدريب منتخب فرنسا".

ويحظى زيدان باحترام كبير في إيطاليا بعد مشواره المميز مع يوفنتوس، إذ فاز بعدة ألقاب محلية وأسهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين.

الجماهير الفرنسية تنتظر عودة "زيزو"

تصريحات زيدان الأخيرة أعادت الأمل لعشاق الكرة الفرنسية الذين يرون فيه المدرب المثالي لقيادة الجيل الذهبي الجديد بقيادة كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوريلين تشواميني.

إعلان

ويأمل الجمهور أن يقود زيدان المنتخب لتحقيق إنجازات جديدة بعد مونديال 2026، في حال تأكد رحيل ديشان عن العارضة الفنية.