رحيل هداف برشلونة والبديل أفريقي أو أرجنتيني

ذكرت تقارير صحيفة -اليوم الأحد- أن الهداف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي سيرحل عن المارد الإسباني برشلونة بنهاية الموسم.

ولم يلعب المهاجم البولندي دورا كبيرا مع بطل الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم، رغم أنه هداف الفريق في الليغا برصيد 4 أهداف، إذ قاد فيران توريس خط الهجوم الكتالوني في أغلب الأحيان، رغم أن مركزه الأصلي ليس المهاجم الصريح.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم إلى أن الكاميروني كارل إيتا إيونغ (21 عاما) لاعب ليفانتي، يعتبر بديلا محتملا لليفاندوفسكي الموسم المقبل.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة عام 2022 بعد فترات ناجحة مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، حيث حقق الثلاثية مع بايرن عام 2020 تحت قيادة مدرب برشلونة الحالي هانسي فليك.

وذكرت الصحيفة الكتالونية -في تقريرها- أن إدارة برشلونة استقرت على عدم التجديد مع ليفاندوفسكي لاعتبارات عديدة، منها تقدم اللاعب في السن وتراجع مستواه، وعدم قدرته على الضغط على الخصم بنفس سرعة زملائه.

وأكدت أيضا أن مسيرة ليفاندوفسكي (37 عاما) مع برشلونة قد انتهت بالفعل، ولن يستمر مع الفريق الموسم المقبل، ويجري البحث عن بدائل له، كما تشمل خطة الموسم الجديد أيضا البحث عن ظهير أيمن.

وبخلاف إيتا إيونغ، فإن سبورت رجحت أيضا أن الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد أو لاعبا بارزا آخر، سيكون ضمن البدائل المرشحة لمنافسة فيران توريس في خط هجوم برشلونة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مستقبل ليفاندوفسكي وخطوته القادمة لم تحسم بعد سواء بالاستمرار في الملاعب لموسم أو موسمين أو الاعتزال والبقاء في كتالونيا بشكل دائم بناء على رغبة أفراد عائلته، خاصة زوجته آنا.

وقالت "لا يمكن لأحد التكهن بمستقبل ليفاندوفسكي، واللاعب نفسه حذر للغاية في الحديث بهذا الشأن".

وذكرت سبورت أن ليفاندوفسكي لن يقبل اللعب في الدوريات العربية، وإذا استكمل مسيرته، سيكون في صفوف ناد قريب من برشلونة.

واختمت تقريرها بأنه تردد أيضا بأن إدارة برشلونة تنوي تجديد التعاقد مع ليفاندوفسكي وبيعه لأي ناد عربي، لكن يبقى هذا الخيار مستبعدا في الوقت الحالي.