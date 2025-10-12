رياضة|كأس العالم 2026|نيجيريا

حادث نادر يجبر طائرة منتخب النيجيري على هبوط اضطراري

هبوط إضطراري لطائرة منتخب نيجيريا بعد حادث نادر المصدر:@FansTribeHQ عبر منصة إكس
زجاج الطائرة التي كانت تقل منتخب نيجيريا تعرض للتشقق خلال الرحلة (مواقع التواصل)
12/10/2025
|
آخر تحديث: 17:21 (توقيت مكة)

هبطت الطائرة التي تقل بعثة المنتخب النيجيري لكرة القدم بشكل اضطراري بعد أن تعرّض زجاجها الأمامي للتشقق في الجو.

وتأتي هذه الحادثة قبل يومين فقط من المواجهة المصيرية والحاسمة التي تجمع بين منتخبي نيجيريا وبنين في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه وأثناء رحلة العودة إلى نيجيريا بعد الفوز على ليسوتو 2-1 في الجولة التاسعة، حدث عطل في الطائرة التي تقل "النسور الخضراء" الأمر الذي أجبر قائد الطائرة على العودة للمطار الذي أقلعت منه الطائرة ثم الهبوط اضطراريا تنفيذا لإجراءات الأمن والسلامة والطوارئ.

من جهته أكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن تصدعا كبيرا ظهر في الزجاج الأمامي للطائرة بعد 25 دقيقة من إقلاعها من لواندا عاصمة أنغولا، حيث توقفت الطائرة هناك في طريق العودة للبلاد من أجل التزود بالوقود مضيفا أنه تم إجلاء جميع الركاب بأمان بمن فيهم اللاعبون ومسؤولي الاتحاد.

وقرر الاتحاد إرسال طائرة أخرى من العاصمة النيجيرية لاغوس إلى لواندا من أجل نقل البعثة إلى مدينة أويو التي تستضيف مباراة نيجيريا وبنين.

وجاء في بيان الاتحاد "تعمل الجهات الحكومية المختصة في نيجيريا بما في ذلك وزير الطيران ووزير الخارجية ورئيس ديوان الرئاسة على استصدار التصاريح اللازمة لإرسال طائرة بديلة من لاغوس إلى لواندا من أجل نقل البعثة إلى أويو".

وكانت الطائرة نفسها أقلت بعثة المنتخب النيجيري إلى مدينة بولوكواني في جنوب أفريقيا الخميس الماضي، قبل أن يسافروا لاحقا إلى ليسوتو.

ويستقبل منتخب نيجيريا ثالث ترتيب المجموعة الثالثة (14 نقطة) ضيفه من بنين المتصدر (17 نقطة) يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في مباراة حاسمة.

وفي الوقت نفسه يترقب منتخب جنوب أفريقيا ثاني الترتيب (15 نقطة) نتيجة هذه المباراة عندما يستضيف نظيره من رواندا في نفس التوقيت، أملا في حدوث سيناريو يمنحه بطاقة التأهل المباشر.

وتتأهل المنتخبات الأفريقية صاحبة الصدارة في المجموعات التسع إلى النهائيات مباشرة، بينما يتعين على أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني خوض ملحق يترشح منه فريق واحد فقط للملحق العالمي المقرر في مارس/أذار من العام القادم.

