حادث نادر يجبر طائرة منتخب النيجيري على هبوط اضطراري

هبطت الطائرة التي تقل بعثة المنتخب النيجيري لكرة القدم بشكل اضطراري بعد أن تعرّض زجاجها الأمامي للتشقق في الجو.

وتأتي هذه الحادثة قبل يومين فقط من المواجهة المصيرية والحاسمة التي تجمع بين منتخبي نيجيريا وبنين في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه وأثناء رحلة العودة إلى نيجيريا بعد الفوز على ليسوتو 2-1 في الجولة التاسعة، حدث عطل في الطائرة التي تقل "النسور الخضراء" الأمر الذي أجبر قائد الطائرة على العودة للمطار الذي أقلعت منه الطائرة ثم الهبوط اضطراريا تنفيذا لإجراءات الأمن والسلامة والطوارئ.

The aircraft carrying the Super Eagles of Nigeria from Polokwane, South Africa to Uyo has made an emergency landing in Luanda, Angola when 25 minutes after refueling, the pilot made a U-turn into Luanda due to a HEAVY CRACK on the Plane’s wind shield. More to Follow…… pic.twitter.com/66qJYxyFou — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) October 11, 2025

من جهته أكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن تصدعا كبيرا ظهر في الزجاج الأمامي للطائرة بعد 25 دقيقة من إقلاعها من لواندا عاصمة أنغولا، حيث توقفت الطائرة هناك في طريق العودة للبلاد من أجل التزود بالوقود مضيفا أنه تم إجلاء جميع الركاب بأمان بمن فيهم اللاعبون ومسؤولي الاتحاد.

وقرر الاتحاد إرسال طائرة أخرى من العاصمة النيجيرية لاغوس إلى لواندا من أجل نقل البعثة إلى مدينة أويو التي تستضيف مباراة نيجيريا وبنين.

Our @NGSuperEagles are back in Nigeria. Their aircraft, operated by Value Jet, had made an emergency landing in Luanda, Angola, after a crack appeared on the windshieldmid-flight. The team had departed Polokwane, South Africa, and was en route to Uyo for their final World Cup… pic.twitter.com/3QskW1hNSU — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) October 12, 2025

وجاء في بيان الاتحاد "تعمل الجهات الحكومية المختصة في نيجيريا بما في ذلك وزير الطيران ووزير الخارجية ورئيس ديوان الرئاسة على استصدار التصاريح اللازمة لإرسال طائرة بديلة من لاغوس إلى لواندا من أجل نقل البعثة إلى أويو".

وكانت الطائرة نفسها أقلت بعثة المنتخب النيجيري إلى مدينة بولوكواني في جنوب أفريقيا الخميس الماضي، قبل أن يسافروا لاحقا إلى ليسوتو.

ويستقبل منتخب نيجيريا ثالث ترتيب المجموعة الثالثة (14 نقطة) ضيفه من بنين المتصدر (17 نقطة) يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في مباراة حاسمة.

وفي الوقت نفسه يترقب منتخب جنوب أفريقيا ثاني الترتيب (15 نقطة) نتيجة هذه المباراة عندما يستضيف نظيره من رواندا في نفس التوقيت، أملا في حدوث سيناريو يمنحه بطاقة التأهل المباشر.

وتتأهل المنتخبات الأفريقية صاحبة الصدارة في المجموعات التسع إلى النهائيات مباشرة، بينما يتعين على أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني خوض ملحق يترشح منه فريق واحد فقط للملحق العالمي المقرر في مارس/أذار من العام القادم.