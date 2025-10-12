ثنائية ميسي تعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الأميركي

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وقاد فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه أتلانتا يونايتد برباعية نظيفة، مُنفردا بصدارة هدافي الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل "البولغا" الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 39 و87 رافعا رصيده الى 26 هدفا في صدارة الهدافين بفارق هدفين أمام الغابوني دينيس بوانغا مهاجم "لوس أنجلوس إف سي".

وصنع ميسي (38 عاما) الهدف الثاني لفريقه بتمريرة إلى الدولي الإسباني السابق جوردي البا في الدقيقة 52، في تمريرته الحامسة الـ19 هذا الموسم، فيما سجل الأوروغواياني لويس سواريس الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وواصل ميامي الذي ضمن سابقا التأهل إلى الأدوار الإقصائية، سعيه إلى تحسين مركزه في المنطقة الشرقية حيث عزز مركزه الثالث برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف خلف سينسيناتي الثاني، وبفارق 4 نقاط عن فيلادلفيا المتصدر والذي حسم لقب درع المشجعين كأفضل فريق في الموسم العادي في الدوري.

وكان لافتا حضور عدد من نجوم منتخب الأرجنتين بينهم باريديس ودي باول وأوتاميندي ولوسيلسو، لمواجهة إنتر ميامي وأتلانتا والاحتفال بهدفي ميسي وتمريرته الحاسمة رغم أن اللاعبين خاضوا أول أمس مواجهة ضد فنزويلا انتهت بفوز التانغو بهدف نظيف في مواجهة غاب عنها ميسي.

وإضافة إلى جائزة رجل المباراة بتقييم 9.6 من أصل 10، حقق ميسي عدة أرقام جديدة وعزز أخرى: