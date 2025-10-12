تايسون يكشف سبب عدم مشاركته في بطولة "يو إف سي"

كشف أسطورة الملاكمة العالمية مايك تايسون أنه لم يفكر أبدا في التحول من الملاكمة إلى المنافسة في منظمة "يو إف سي" لفنون القتال المختلطة.

ويعتبر تايسون، البالغ من العمر 59 عامًا، أحد أعظم الملاكمين في تاريخ هذه الرياضة، كما وصف بطل العالم السابق للوزن الثقيل بأنه "الرجل الأشرس على هذا الكوكب".

بعد اعتزاله، عاد تايسون إلى الحلبة في عام 2020 وخاض نزالا استعراضيا أمام روي جونز جونيور، تلاه نزال آخر ضد جيك بول في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

قال تايسون: "خمسة من أكبر مقاتلي "يو إف سي" مجتمعين لا يستطيعون مجاراة راتبي. أريد أن أكون أكبر مقاتل، صاحب أكبر راتب، أريد كل هذا. عندما يقاتل مايك تايسون، يتوقف كل شيء".

تشتهر الملاكمة بتقديم رواتب أكثر ربحية لنجومها الكبار مقارنة برياضة فنون القتال المختلطة، ويقال إن أسطورة الوزن الثقيل ربح حوالي 430 مليون دولار خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 20 عاما.

عندما خاض تايسون مباراته ضد جيك بول، حصل على مبلغ ضخم قدره 20 مليون دولار مقابل مواجهتهما المكونة من 8 جولات.

أصبح تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ في عام 1986 وأول من وحّد ألقاب WBC وWBA وIBF في عام 1987.

في الوقت الذي بدأت فيه بطولة "يو إف سي" تكتسب شعبية متزايدة، اعتزل تايسون الملاكمة في عام 2005 بعد خسارته السادسة في مسيرته أمام الأيرلندي كيفن ماكبرايد.

ومن المقرر أن يعود تايسون إلى الحلبة في وقت مبكر من العام المقبل لمواجهة البطل السابق فلويد مايويذر البالغ من العمر 48 عاما.

وعلق تايسون عن تحديه لمايويذر، قائلًا: "ما زلتُ لا أصدق أن فلويد يُريد فعل هذا حقا. سيُضرّ بصحته، لكنه يُريد فعل ذلك، لذا وقّع العقد وسيُنفّذ".