أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن المغرب سيستضيف ملحق التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم الشهر المقبل، المؤلف من 4 منتخبات، والذي يمثل مجالا لحصول القارة على مقعد إضافي في نهائيات العام المقبل في أميركا الشمالية.

ويتأهل أصحاب صدارة المجموعات التسع بالتصفيات الأفريقية إلى النهائيات التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في يونيو/حزيران المقبل، ولكن هناك أيضا فرصة لمكان إضافي محتمل لأحد أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني في التصفيات.

المغرب يستضيف الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

وستلعب المنتخبات الأربعة بطولة مصغرة في المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتحديد فريق واحد سيخوض الملحق العالمي في مارس/آذار المقبل للحصول على مكان في الدور الأول المكون من 48 فريقا في كأس العالم 2026.

ولن يتم تحديد هوية الفرق الأربعة المشاركة في الملحق الأفريقي الشهر المقبل إلا عند ختام مباريات جميع مجموعات التصفيات بعد غد الثلاثاء.

وستخوض المنتخبات الأربعة مباراتين بالدور قبل النهائي في المغرب، يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على ملاعب لم يتم تحديدها بعد، ثم المباراة النهائية يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيتم توزيع المنتخبات حسب مراكزها في التصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي سيصدر في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ يواجه الفريق الأعلى تصنيفا الفريق الأدنى تصنيفا، ويواجه الفريق صاحب المركز الثاني الفريق صاحب المركز الثالث في التصنيف.

وتأهلت المغرب وتونس ومصر والجزائر إلى نهائيات كأس العالم قبل نهاية مشوار التصفيات، وسيضيف فوز غانا على أرضها في وقت لاحق من يوم الأحد اسمها إلى قائمة المتأهلين.