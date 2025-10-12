السعودية تتفوق على العراق قبل مواجهتهما بتصفيات كأس العالم

تترقب الجماهير المواجهة المرتقبة بين السعودية والعراق التي ستحسم نتيجتها المنتخب المتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويدخل الأخضر لقاء أسود الرافدين -الذي يحتضنه ملعب الإنماء في جدة مساء الثلاثاء المقبل- بفرصتين إما الفوز أو التعادل نظرا لتفوقه تهديفيا أمام المنتخب العراقي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة الجزائر ضد أوغندا بتصفيات كأس العالم والتشكيلة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر ضد أوغندا بتصفيات كأس العالم والتشكيلة والقنوات الناقلة list 2 of 2 المغرب يستضيف الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 end of list

وفاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2 بينما تخطى العراق عقبة إندونيسيا بهدف نظيف.

السعودية تتفوق على العراق في القيمة السوقية

وقبل القمة الخليجية المرتقبة فإن المنتخب السعودي يتفوق على العراق على مستوى القيمة السوقية، إذ تبلغ القيمة السوقية للأخضر 30.6 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخب العراقي 21 مليون يورو، وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية.

ويأتي اللاعب فراس البريكان كأعلى لاعبي المنتخب السعودي من حيث القيمة السوقية بـ4.5 ملايين يورو، يليه مصعب الجوير بـ4 ملايين يورو ثم سعود عبدالحميد بـ3 ملايين يورو.

في المقابل، يأتي اللاعب زيدان إقبال المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي كأعلى لاعبي منتخب العراق من حيث القيمة السوقية بـ4 ملايين يورو، يليه منتظر ماجد المحترف في صفوف هاماربي السويدي بـ2.5 مليون يورو.