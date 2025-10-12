فوز إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والمجر بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

تغلب منتخب إسبانيا على جورجيا، 2-0 مساء اليوم السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وفاز منتخب إيطاليا 3-1 على إستونيا وحقق منتخب البرتغال، فوزًا بشق الأنفس على حساب ضيفه أيرلندا 1-صفر.

وسجل لمنتخب إسبانيا يرمي بينو وميكيل أويارزابال في الدقائق 24 و64.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد منتخب جورجيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

فوز صعب للبرتغال

وحقق منتخب البرتغال، فوزًا بشق الأنفس على حساب ضيفه أيرلندا بهدف نظيف.

وشهدت المباراة، إهدار الأسطورة كريستيانو رونالدو، ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ونجح روبن نيفيز في إنقاذ فريقه من التعثر بتسجيل هدف الانتصار في الوقت القاتل بالدقيقة (90+1).

وبهذه النتيجة، حافظت البرتغال على العلامة الكاملة بوصولها للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما تذيلت أيرلندا، جدول الترتيب بنقطة واحدة.

انتصار سهل لإيطاليا

وحافظت إيطاليا على آمالها بالحصول على مقعد مباشر بفوزها 3-1 على مضيفتها إستونيا.

سجل لإيطاليا مويس كين (4) الذي خرج لاحقا بداعي الإصابة (15)، وماتيو ريتيغي (38) بعد ثماني دقائق من إهداره ركلة جزاء والبديل فرانتشيسكو بيو إيسبوزيتو (74).

في المقابل سجل البديل رانو سابينن هدف أصحاب الأرض بعد خطأ فادح من الحارس جانلويجي دوناروما (76).

بهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات (4 انتصارات وخسارة واحدة)، بفارق 6 نقاط عن النرويج المتصدرة (18 نقطة) من 6 مباريات، في حين تجمد رصيد إستونيا عند 3 نقاط، في المركز الرابع وقبل الأخير في المجموعة.

ويمكن لإيطاليا أن تحسم التأهل إلى الملحق على الأقل، في حال فوزها على إسرائيل أو تعادلها معها في المباراة المقبلة.

وستكون الأنظار شاخصة على هذه المباراة في أوديني الخميس المقبل، بعدما عمّت مظاهرات شعبية مؤيدة للفلسطينيين في مختلف أرجاء إيطاليا الأسبوع الماضي.

وضمن المجموعة الحادية عشرة، تعادلت لاتفيا مع ضيفتها أندورا 2-2.

أول فوز للمجر

حقق منتخب المجر فوزه الأول في مشواره بالتصفيات بتغلبه على ضيفه الأرميني بنتيجة 2 -صفر.

أنجز أصحاب الأرض المهمة بهدفين في الشوط الثاني، حيث سجل دانييل لوكاش هدف التقدم في الدقيقة 56.

وأضاف جومبور غروبر الهدف الثاني للمجر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع منتخب المجر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف البرتغال في الصدارة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة أيرلندا متذيل الترتيب. في حين تجمد رصيد أرمينيا عند 3 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث.