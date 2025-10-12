إندريك مهاجم ريال مدريد وخطوة مفاجئة لإنقاذ مسيرته

يعيش المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فترة صعبة داخل أسوار ريال مدريد، إذ لم يظهر بعد هذا الموسم تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، مما دفعه للتفكير في مغادرة النادي الملكي مؤقتا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بحثا عن فرصة حقيقية للعب المنتظم.

ورغم منحه القميص رقم "9 " لم يخض المهاجم الشاب أي مباراة رسمية هذا الموسم، بعدما أبعدته إصابتان عضليتان عن الملاعب، ليجد نفسه على مقاعد البدلاء دون دقائق لعب في آخر 5 مباريات للفريق.

خطة إنقاذ مستقبل إندريك

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا أثلتيك" فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يراجع مع وكيل أعماله وضعه الحالي في مدريد، مع احتمالية خروجه على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني المقبل من أجل ضمان المشاركة المستمرة، قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي يسعى للمشاركة فيها مع منتخب البرازيل.

أنشيلوتي يحتفظ بعاطفة خاصة تجاه إندريك

إندريك واجه الموقف ذاته الموسم الماضي، خلال فترة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (المدرب الحالي لمنتخب البرازيل) الذي منحه فرصا محدودة. ورغم ذلك، لا يزال اللاعب يُكنّ له "عاطفة خاصة"-بحسب التقرير- إلا أن غيابه المستمر عن المشاركة أثّر سلبا على حظوظه الدولية، إذ استبعده أنشيلوتي من آخر 3 مباريات للمنتخب.

وكشف تياغو فريتاس وكيل أندريك أن الأخير ما زال "واثقا" من قدرته على كسب ثقة الجهاز الفني في مدريد خلال الأشهر المقبلة، رغم المنافسة القوية في الخط الهجومي مع كيليان مبابي والموهبة الشابة غونزالو غارسيا.

يُذكر أن إندريك سجل 7 أهداف خلال 847 دقيقة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، ويأمل أن تكون الأشهر المقبلة نقطة تحول تعيده إلى دائرة الأضواء سواء داخل "سانتياغو برنابيو" أو خارجه عبر تجربة إعارة جديدة.