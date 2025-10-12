إسرائيل ترد على حظر إندونيسيا لرياضييها في بطولة عالمية

رد الاتحاد الإسرائيلي للجمباز على قرار إندونيسيا منع رياضييه من المنافسة في بطولة عالمية بسبب العدوان على غزة، بالطعن واصفا الخطوة التي اتخذتها أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم بأنها "مشينة".

وقالت إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا يوم الجمعة إنها رفضت منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز الإسرائيليين وسط غضب عارم بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة مما كلف الرياضيين الإسرائيليين خسارة مكان في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام هذا الشهر في جاكرتا.

إسرائيل ترد على حظر إندونيسيا لرياضييها

ووصف الاتحاد الإسرائيلي، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر أمس السبت، قرار إندونيسيا بأنه "مشين ويبعث على قلق بالغ بشأن نزاهة الرياضة الدولية".

وقال الاتحاد إنه قدم طعنا مستعجلا إلى محكمة التحكيم الرياضية سعيا لإصدار أمر قضائي للسماح للرياضيين الإسرائيليين، بمن فيهم أرتيم دولجوبيات الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، بالمشاركة في البطولة.

وقال الاتحاد "نعتزم الطعن في هذا القرار بكل السبل المتاحة".

وعزت إندونيسيا، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، قرارها بمنع الرياضيين إلى اعتراض جماعات مثل مجلس رجال الدين الإسلامي والحكومة المحلية في العاصمة جاكرتا حيث ستقام البطولة اعتبارا من 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وأثار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر نحو عامين وأسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، انتقادات شديدة في إندونيسيا والعالم أجمع.

وبدا وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الصراع صامدا أمس السبت، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة في مصر غدا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق لإنهاء الحرب.