هل يجتمع "إم إس إن" مجددا في إنتر ميامي؟

يخطط إنتر ميامي الأميركي لإبرام صفقة ضخمة يتم بموجبها لم شمل البرازيلي نيمار بزميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إنتر ميامي يدرس فكرة جمع النجوم الثلاثة من جديد بشكل جدي في خطوة قد تحيي ما وصفته "بالهجوم الناري"، في إشارة إلى فترتهم السابقة في برشلونة.

ويلعب نيمار (33 عاما) حاليا في صفوف سانتوس ناديه الأم، الذي عاد له في يناير/كانون الثاني الماضي بعقد لمدة 6 أشهر قادما من الهلال السعودي، قبل أن يمدد النجم البرازيلي عقده حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يعني أنه سيكون حرا في التفاوض مع أندية أخرى بنهاية العام الجاري.

إنتر ميامي يخطط لجمع "إم إس إن" مجددا

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إنتر ميامي ونيمار لم تبدأ بعد، لكن ممثلي اللاعب يدركون أن هناك قيمة رياضية وتسويقية كبيرة لنقله الدوري الأميركي في العام الذي يصادف استضافة الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا، نهائيات كأس العالم 2026.

وبيّنت أن الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفا في 129 مباراة دولية) قد يضع هذه العوامل في الحسبان وهو يقيّم خياراته المستقبلية.

وخلال فترة وجودهم في برشلونة بين عامي 2014 و2017، سجل الثلاثي الهجومي لبرشلونة الذي اشتهر باسم "إم إس إن" (MSN)، 364 هدفا بالإضافة إلى 173 تمريرة حاسمة وفق بيانات الصحيفة ذاتها.

تجديد عقدي ميسي وسواريز

في الأثناء، يعمل إنتر ميامي على تجديد عقدي ميسي وسواريز في وقت يستعد فيه الفريق لتوديع الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا مع انتهاء منافسات الموسم الحالي من الدوري الأميركي بعد أن قررا الاعتزال.

وفي الوقت نفسه تعاقد النادي مع مواطنهما سيرخيو ريغيلون اللاعب السابق لريال مدريد وتوتنهام هوتسبير، بينما تُعد الإدارة قائمة بأسماء من العيار الثقيل بهدف تعزيز صفوف الفريق للموسم القادم.

ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي، علما بأنه تنازل رسميا عن لقب درع المشجعين لصالح فيلادلفيا.

لكن النادي بقيادة ميسي يسعى للتتويج بلقب كأس الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه، إذ سيشارك في الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، بعد انتهاء مباراتيه المتبقيتين ضد أتالانتا يونايتد وناشفيل في الموسم المنتظم.

من جانبه، يريد ميسي إضافة جائزة فردية جديدة لخزينته، إذ ينافس على الحذاء الذهبي للدوري الأميركي بتصدّره قائمة هدافي المسابقة برصيد 24 هدفا، متقدما بهدف واحد فقط على الإنجليزي سام سوريدج لاعب ناشفيل والغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجلوس إف سي.