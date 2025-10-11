شاهد.. هالاند يهدر ركلة جزاء مرتين في تصفيات كأس العالم

أهدر إيرلينغ هالاند ركلة جزاء للنرويج خلال مباراة منتخب بلاده ضد إسرائيل ضمن تصفيات كأس العالم، قبل أن يخفق في تسجيلها مجددا بعد إعادتها بقرار من الحكم، وذلك في مشهد أثار للدهشة والغرابة.

قبل مباراة النرويج ضد إسرائيل، كان هالاند مهاجم مانشستر سيتي قد سجل 13 هدفا في آخر 10 مباريات له، وبدا "الإعصار النرويجي" أنه على وشك إضافة مزيد من الأهداف عندما حصلت النرويج على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، إثر تعرض باتريك بيرج لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قِبل دان بيتون.

سدد هالاند ركلة الجزاء، لكن الحارس دانييل بيريتز تصدى لها. غير أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك أمر بإعادة الركلة، لأن حارس المرمى تحرك من على خط مرماه مبكرا.

وحصل المهاجم على فرصة ثانية لإعادة تنفيذها، لكن بيريتز خمن بشكل صحيح مرة أخرى وتصدى لتسديدة النرويجي مجددا.

Erling Haaland MISSED back to back penalties in World Cup Qualifying. He was allowed to retake his first penalty due to encroachment yet he missed his second too. Maybe he is human after all… pic.twitter.com/NwOjDIUa4k — george (@StokeyyG2) October 11, 2025

هالاند يتدارك الأمر

وضع هالاند إهداره ركلة الجزاء خلف ظهره، بعد أن نجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، عندما انطلق مسرعا نحو تمريرة بينية من ألكسندر سورلوث، ثم سدد كرة منخفضة في الزاوية السفلى.

يُقدّم هالاند أداء مُذهلا هذا الموسم، إذ سجل في جميع المباريات التي شارك فيها حتى الآن باستثناء مباراة واحدة.

مباراة مثيرة للجدل

ووصفت صحيفة "أتلتيك" هذه المباراة قبل انطلاقها بأنها من "أكثر المواجهات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الدولية الحديثة"، مضيفة أنها "تحمل في طياتها خلافا سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا غير مسبوق".

إعلان

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم أعلن أن جميع عائدات المباراة ستخصص لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت رئيسة الاتحاد ليزه كلافينيس، في أغسطس/آب الماضي، إنه لا يمكن تجاهل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت كلافينيس أنها تعتقد أنه يجب استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم بسبب أفعالها في غزة، كما تم استبعاد روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.