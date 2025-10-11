ناد إنجليزي يعيد قيد لاعب سُجن لجريمة قتل

أعلن نادي مانسفيلد تاون المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إعادة قيد لاعبه لوكاس أكينز المُدان بجريمة قتل، وذلك بعد خروجه من السجن.

وتسبّب أكينز (36 عاما) في وفاة رجل يُدعى أدريان دانييل بعدما صدمه بسيارته في مارس/آذار 2022 بقرية نيثرتون الواقعة في بلدة هامبشاير جنوب إنجلترا، إذ نُقل الأخير إلى المستشفى مصابا بجروح حرجة في الرأس تُوفي على إثرها بعد 10 أيام من الحادث وبالتحديد يوم 27 من الشهر نفسه.

مانسفيلد تاون يعيد قيد لاعب ارتكب جريمة قتل

وقضت محكمة ليدز كراون كورت في أبريل/نيسان الماضي بحبس أكينز لمدة 14 شهرا بعد اعترافه بأن وفاة دانييل (33 عاما) جاءت بسبب "قيادته المتهورة" وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد 6 أشهر من سجنه.

وعلى إثر ذلك أعلن مانسفيلد تاون في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه أعاد تسجيل اللاعب ضمن صفوف الفريق الأول بعد خروجه من السجن.

وجاء في البيان "يؤكد نادي مانسفيلد تاون لكرة القدم أنه أعاد تسجيل المهاجم لوكاس أكينز الذي عاد إلى الفريق الأول مجددا عقب انتهاء فترة عقوبة السجن".

Club statement: Lucas Akins — Mansfield Town FC (@mansfieldtownfc) October 9, 2025

وأضاف "يأتي ذلك بعد حادث السير الذي وقع في مارس/آذار 2022 والذي أسفر بشكل مأساوي عن وفاة السيد أدريان دانييل، نعرب عن خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه".

وتابع "التزاما بمبادئ إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، يرى النادي أن لوكاس وبعد أن قضى عقوبته، يستحق فرصة استئناف مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم، وقد جدّد لاعبنا تأكيده على ندمه العميق على ما حدث في ذلك اليوم، وإدراكه الكامل للأثر الدائم الذي خلّفته هذه المأساة على أسرة السيد دانييل.

وختم البيان "قدّم مانسفيلد الدعم للوكاس خلال فترة احتجازه وبعد انتهاء الإجراءات القضائية، وسيواصل تقديم الدعم اللازم له أثناء عودته إلى أجواء الفريق الأول".

يُذكر أن المحكمة عاقبت أكينز بحظره من القيادة لمدة عامين بالإضافة إلى عقوبة السجن وفق الصحيفة ذاتها.

مسيرة اللاعب لوكاس أكينز

وبدأ أكينز مسيرته الكروية في أكاديمية هدرسفيلد تاون وشارك لأول مرة مع الفريق الأول عام 2007، ثم لعب لعدة أندية أخرى منها نورثويتش فيكتوريا، هاميلتون أكاديميكال، بارتك ثيسل، ترانمير روفرز، وستيفنيغ، كما أمضى 8 سنوات مع بيرتون ألبيون قبل انضمامه إلى مانسفيلد تاون في يناير/كانون الثاني 2022.

وعلى الصعيد الدولي مثّل أكينز منتخب غرينادا المنافس في منطقة الكونكاكاف في 7 مباريات سجّل خلالها هدفين وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.