مدة غياب وطبيعة إصابة مبابي هداف ريال مدريد

تعرّض قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي لإصابة بكاحله الأيمن، خلال مواجهة أذربيجان الجمعة في تصفيات مونديال 2026، وسيغيب بالتأكيد عن مواجهة أيسلندا، ولكن، متى سيعود إلى الملاعب؟

وقال ديديه ديشان مدرب "الديوك" بعد المباراة إن "كاحله حساس، وتلقى ضربة في نفس المكان، ففضل الخروج لأن الألم كان شديدا".

وكان مبابي قد عانى سابقا من إصابة في الكاحل الأيمن مع فريقه ريال مدريد، وتلقى ضربتين خلال الفوز على أذربيجان (3-0)، في مباراة سجل فيها الهدف الافتتاحي وصنع هدفا آخر قبل أن يُستبدل قبل نهايتها.

ويضاف غيابه إلى قائمة طويلة من المهاجمين الغائبين عن النافذة الحالية للتصفيات، على غرار عثمان ديمبيلي، أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، ديزيريه دويه، ماركوس تورام وبرادلي باركولا.

وعند عودته إلى مركز كليرفونتين التدريبي، "تحدث قائد المنتخب الفرنسي مع المدرب ديدييه ديشان"، الذي "أبلغ بغيابه رسميا".

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن مبابي "عاد ليكون بتصرف فريقه، ولن يستبدل بلاعب آخر".

مدة غياب وطبيعة إصابة مبابي

غير أن تقارير وسائل إعلام إسبانية أكدت أن إصابة مبابي ليست خطيرة وأقل بكثير من التوقعات والألم الذي شعر به بعد تعرضه للضرب مرتين في مباراة أذربيجان.

وتابعت أن هداف "الميرينغي" سيكون جاهزا لخوض مباراة فريقه ريال مدريد ضد خيتافي الأحد المقبل.