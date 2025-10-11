قيمتهم السوقية أكثر من مليار يورو.. أغلى 10 لاعبين يغيبون عن منتخباتهم

تشهد فترة التوقف الدولي الحالية موجة إصابات كبيرة حرمت عديدا من المنتخبات من أبرز نجومها، إذ يغيب عدد من اللاعبين أصحاب القيم السوقية العالية عن مباريات منتخباتهم بسبب مشاكل بدنية متفاوتة، مما يشكل صداعا حقيقيًا لمدربي الأندية والمنتخبات على حد سواء.

أغلى 10 لاعبين يغيبون عن منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة:

1- لامين جمال (إسبانيا وبرشلونة): يُعد لامين جمال أغلى الغائبين عن المنتخبات هذا الشهر، إذ تبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو.

2- جمال موسيالا (ألمانيا وبايرن ميونخ): موسيالا تقدر قيمته السوقية بنحو 140 مليون يورو، وهو أحد أبرز اللاعبين الغائبين عن منتخب ألمانيا.

3- كول بالمر (إنجلترا وتشلسي): تقدر القيمة السوقية للاعب تشلسي الشاب كول بالمر بنحو 120 مليون يورو، ويغيب عن منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي.

4- رودري (إسبانيا ومانشستر سيتي): تبلغ القيمة السوقية لنجم مانشستر سيتي رودري 110 ملايين يورو، ويغيب عن تمثيل إسبانيا في هذه النافذة الدولية.

5- عثمان ديمبيلي (فرنسا وباريس سان جيرمان): وصلت القيمة السوقية لجناح سان جيرمان عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 100 مليون يورو.

6- ديزيري دوي (فرنسا وسان جيرمان): تقدر القيمة السوقية للنجم الشاب 90 مليون يورو.

7- ترينت ألكسندر-أرنولد (إنجلترا وريال مدريد): القيمة السوقية لمدافع "الملكي" تبلغ 75 مليون يورو.

8- دين هويسين (إسبانيا وريال مدريد): تبلغ القيمة السوقية للمدافع الشاب، 70 مليون يورو.

9- ليفي كولويل (إنجلترا وتشلسي): القيمة السوقية للمدافع الواعد تبلغ 55 مليون يورو.

10- ألفونسو ديفيز (كندا وبايرن ميونخ): الظهير الكندي ألفونسو ديفيز تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.