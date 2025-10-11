فكرة كأس السوبر الإيبيرية تحظى باستحسان ريال مدريد وبرشلونة

يرغب أندريه فيلاس بواش رئيس نادي بورتو البرتغالي في إطلاق كأس السوبر الإيبيرية، وهي مسابقة جديدة تجمع أفضل الأندية البرتغالية والإسبانية، وأكد المدرب السابق لنادي مرسيليا أنه تلقى ردود فعل إيجابية.

ويتولى بواش المتمرد على التقاليد رئاسة نادي بورتو منذ عام 2024، وهو يمتلك أفكارا قيّمة لمساعدة بلاده على التألق على الساحة الدولية.

وعند توليه منصبه طرح المدرب السابق فكرة كأس السوبر الإيبيري على رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا، وبعد عام لا يزال هذا المشروع وإن كان غامضا بعض الشيء مطروحا على جدول الأعمال، وفقا لما أكده اتحاد كرة القدم أمس الجمعة.

ردود فعل إيجابية من ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة

يسعى أندريه فيلاس بواش جاهدا إلى تطوير نادي بورتو وزيادة عدد المباريات رفيعة المستوى.

ويوضح قائلا "يمكننا إيجاد حلول لزيادة وتيرة تنافس الفرق الكبيرة لتحقيق المزيد من المتعة والإثارة وزيادة عوائد الاستثمار، وفي الوقت نفسه التأهل إلى الكؤوس الأوروبية".

ويتابع المدرب البرتغالي حديثه عن كأس السوبر الإيبيري "ستواكب كرة القدم هذا التطور خلال السنوات العشر المقبلة، صحيح أننا لا نتفق جميعا اليوم لكن فكرة إنشاء كأس سوبر إيبيري لا تزال قائمة، وقد لاقت استحسانا كبيرا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وبنفيكا وسبورتينغ والاتحاد البرتغالي لكرة القدم".

مواجهة قريبة للدوري البرتغالي في باريس

وفي انتظار معرفة المزيد عن هذه البطولة التي قد تحل محل كأس الدوري، أعرب أندريه فيلاس بواش عن أمله في نقل مباريات الدوري البرتغالي إلى الخارج، مثل مباراة الدوري الإيطالي بين ميلان وكومو المقررة إقامتها في أستراليا أو مباراة الدوري الإسباني بين فياريال وبرشلونة المقررة إقامتها في ميامي.

وأشار مدرب تشلسي وتوتنهام السابق إلى أن إيل دو فرانس -التي تضم جالية برتغالية كبيرة- ستكون إحدى المدن التي قد تستضيف مباراة في الدوري البرتغالي.