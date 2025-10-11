جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025.. موعد الحفل والقنوات الناقلة

تتجه أنظار القارة إلى حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025، الذي يقام لأول مرة في السعودية.

سيشهد الحفل مشاركة كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية والنجوم الذين سيتوجون ضمن 20 فئة مختلفة في النسخة الـ29 من الحدث القاري (المعروف سابقا باسم الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم).

موعد حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2025

يقام الحفل الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مركز الملك فهد الثقافي الشهير بالرياض.

من المقرر أن تنطلق فعاليات حفل توزيع الجوائز في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الخامسة مساء (17:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الاتحاد الآسيوي

beIN SPORTS NEWS

قناة الاتحاد الآسيوي على منصة يوتيوب

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا

القطري أكرم عفيف

السعودي سالم الدوسري

الماليزي عارف أيمن حنبي

وسبق لعفيف الفوز بالجائزة في 2019 وسيصبح أول فائز باللقب 3 مرات إذا حصل على الجائزة في حفل الرياض.

ويأمل الدوسري (قائد الهلال السعودي) في الفوز بالجائزة للمرة الثانية بعد تتويجه بها عام 2022، في حين يُعد عارف جناح جوهور دار التعظيم أول ماليزي يترشح للجائزة.

وتم إدراج اسم الكوري الجنوبي لي كانغ-إن لاعب باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب الإيراني مهدي طارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.

وسيحتفي الحفل بأبرز النجاحات خلال موسم 2025/2024، الذي شهد إطلاق نسخة مطورة من دوري أبطال آسيا للنخبة وانطلاقة تاريخية لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات.

وقال موقع الاتحاد القاري على الإنترنت -اليوم السبت- إن فقرات الحفل ستتوج بإعلان الفائزين بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة في آسيا، إذ يتنافس على جائزة الرجال الثلاثي عفيف والدوسري وحنبي، في حين تضم قائمة السيدات الأسترالية هولي مكنمارا، والصينية وانغ شوانغ، واليابانية هانا تاكاهاتشي.

وسيشهد الحفل أيضا الإعلان عن الفائزين في بعض الفئات الأخرى هي:

أفضل لاعبة شابة في آسيا

أفضل لاعب شاب في آسيا

أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة

أفضل مدرب ومدربة

أفضل اتحاد وطني

إعادة تصميم الجوائز والكؤوس

من جانبه، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي: "ركزت الجهود خلال آخر 12 شهرا على الإصلاحات الإستراتيجية التي شملت هوية الاتحاد الآسيوي ومسابقاته، لذلك من الطبيعي أن نعتمد النهج ذاته عبر هوية متجددة لأكثر الليالي احتفالية في كرة القدم الآسيوية".

وتابع "يسرني أيضا الإعلان عن إعادة تصميم جميع الجوائز والكؤوس، بما في ذلك أرفع وسام في القارة (ماسة آسيا) التي ستُقدم إلى مستحقيها، في خطوة جديدة تعبّر عن المكانة المتزايدة لكرة القدم الآسيوية وشغفها المتواصل بالتطور".

وأضاف "لا مكان تتجسد فيه روح التطور أكثر من السعودية، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مركز محوري لكرة القدم العالمية. وبهذه المناسبة، أود أن أعرب عن خالص تقديري للاتحاد السعودي وقيادة المملكة على حفاوة الاستقبال والقدرات التنظيمية المتميزة".