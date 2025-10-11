النرويج تسحق إسرائيل بخماسية وسط أعلام فلسطينية وتنديد بإبادة غزة

حققت النرويج فوزا ساحقا 5-صفر على إسرائيل، اليوم السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما أحرز إرلينغ هالاند ثلاثية ليحتفل بهدفه الدولي رقم 50 ويقرب منتخب بلاده من التأهل إلى مونديال العام المقبل.

وشددت النرويج الإجراءات الأمنية قبل المباراة بسبب الاحتجاجات المقررة، وأغلقت المدرجات حول قسم من نحو 100 من مشجعي إسرائيل كانوا يلوحون بأعلامهم.

وانقسم المشجعون النرويجيون بشأن مشاركة إسرائيل في تصفيات كأس العالم بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحققت النرويج بذلك انتصارها السادس من 6 مباريات في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية، مع فارق 26 هدفا قبل مباراتيها أمام إستونيا وإيطاليا صاحبة المركز الثاني والتي تتأخر عنها بفارق 9 نقاط، لكنها لعبت مباراتين أقل.

ورغم إهداره ركلة جزاء نفذها مرتين في وقت مبكر، وجد هالاند إيقاعه مسجلا هدفا في الشوط الأول وهدفين بعد نهاية الاستراحة، ليحرز هدفه الدولي رقم 50، منهيا الليلة برصيد مذهل قدره 51 هدفا في 46 مباراة فقط.

وأضافت إسرائيل إلى معاناتها هدفين في مرماها في الشوط الأول، عن طريق عنان خلايلة وعيدان نحمياس، لتكمل خماسية النرويج في المباراة.

الأعلام الفلسطينية حاضرة

تجمع مئات المؤيدين للفلسطينيين قبل مباراة اليوم للاحتجاج خارج البرلمان النرويجي، وارتدى العديد منهم قمصان المنتخب الفلسطيني.

وتجمع المحتجون خارج ملعب أوليفال حاملين الأعلام الفلسطينية التي طغت على المشهد والألعاب النارية، وتعهدوا بالاستمرار حتى انطلاق صفارة البداية، وعلقت على شرفات المباني المجاورة لافتات مؤيدة للفلسطينيين.

ودوّت صيحات الاستهجان في أرجاء الملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، وعرضت أعلام فلسطينية كبيرة ولافتة مكتوب عليها "دعوا الأطفال يعيشون" في المدرجات في إشارة للتعاطف مع أطفال غزة الذين قتلت إسرائيل منهم أكثر 18 ألف طفل ضمن أكثر من 67 ألف شهيد نتيجة العدوان والقصف على مدار عامين.

وعلى أرض الملعب، كاد هالاند يسجل مبكرا، لكن حارس مرمى إسرائيل دانييل بيريتز أظهر براعته بتصديه أولا لفرصة برد فعل مميز، قبل أن يتصدى لركلة جزاء من قائد النرويج قبل أن يقرر الحكم إعادتها ليتصدى الحارس لها مرة أخرى.

وتوقفت المباراة فترة وجيزة عندما اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب، مما أنهى الـ10 دقائق الافتتاحية من المباراة.

وشعرت جماهير صاحب الأرض بالراحة في الدقيقة 18 عندما توغل ألكسندر سورلوث من الجناح وأرسل تمريرة عرضية منخفضة اصطدمت بالمهاجم الإسرائيلي خلايلة وسكنت الشباك، لتمنح النرويج تقدما مستحقا.

وعوّض هالاند إهداره ركلة الجزاء في الدقيقة 27، وضاعف تقدم فريقه بعد تمريرة رائعة من سورلوث.

وبعد دقيقة واحدة، تقدمت النرويج بـ3 أهداف عندما اصطدمت الكرة بمدافع إسرائيل نحمياس لتستقر في شباك فريقه، ليتلقى الفريق الزائر الهدف العكسي الثاني في المباراة.

🎥 هالاند يحتفل بالهاتريك ضد الكيان الصهيوني وسط أعلام فلسطين. 🇵🇸❤pic.twitter.com/NkSloOr7cZ — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 11, 2025

هالاند والهدف 50

وحقق هالاند إنجازا مميزا في الشوط الثاني بتسجيله الهدف رقم 50 مع النرويج، بضربة رأس متقنة في الدقيقة 63 بعد تمريرة عرضية من أنتونيو نوسا.

وبعد 9 دقائق، وفي هجمة مشابهة تقريبا، سجل هالاند هدفا آخر ليكمل مهاجم مانشستر سيتي ثلاثيته ويختتم ليلة لا تُنسى.

وظل مشجعو النرويج في مقاعدهم بعد المباراة وهم يرددون "النرويج ستذهب إلى كأس العالم"، واحتفلوا بحقيقة أن الانتظار الطويل منذ عام 1998 للوصول إلى كأس العالم اقترب من نهايته.