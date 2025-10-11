الملياردير ليبرون جيمس.. ملك كرة السلة البخيل

ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز الأميركي لكرة السلة، يثير الدهشة والسخرية على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأنحاء العالم بعد إعلان تجاري فسره الجمهور أنه إعلان عن اعتزاله، لتنكشف الحقيقة لاحقا بأن الإعلان كان مجرد صفقة رعاية مع علامة تجارية.

وتفاعل ملايين المتابعين على منصات ليبرون الرقمية مع الإعلان المضلل، مما دفع العديد من منتديات كرة السلة إلى انتقاد اللاعب، معتبرين أنه كشف عن رغبته المفرطة في المال، وهو ما يتوافق مع اعترافاته السابقة في حلقات تلفزيونية أنه كان مرتبطا بالمال منذ طفولته.

ليبرون جميس البخيل

نشأ جيمس (40 عاما) في بيئة فقيرة، وكان أعمامه يعلمونه الادخار منذ الصغر، فقد كشف قائلا: "كانت حساباتي ادخارية، علموني تقديرها. إذا أعطوني دولارا كانوا يقولون: أنفق 35 سنتا واحتفظ بالـ65 الأخرى".

وأوضح أن الحفاظ على المال كان جزءا من حياته منذ الطفولة، وأن هذا التعلق بالمال ساعده على تبني عقلية مالية صارمة.

وحتى مع بلوغه ثروة ضخمة تُقدّر بـ1.3 مليار دولار، لم يتخلّ ليبرون عن عاداته البسيطة.

ولاحظ زملاؤه مثل كيفن لوف ودواين وايد تصرفاته الاقتصادية، إذ إنه لا يستخدم خدمة التجوال أثناء السفر، ولم يشترِ أي اشتراكات موسيقية مدفوعة، بل استخدم تطبيقات مجانية مع الإعلانات. واعترف هو نفسه بهذه الممارسات، وهي على الأقل لافتة للنظر بالنسبة لمليونير مثله.

وكشف قائلا: "لن أُفعّل خدمة تجوال البيانات، ولن أشتري أي تطبيقات، وسأستمع إلى موسيقى رائعة في المنزل مع إعلانات لن أدفع ثمنها".

ونفى ذات مرة إنفاق مليون دولار سنويا على العناية بجسده، وهذا أمرٌ معقول بالنظر إلى بخله الشديد.

ملياردير كرة السلة

وساعد جيمس حرصه على الادخار على مدار مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من عقدين على تكوين ثروة قدرتها مجلة فوربس بـ1.3 مليار دولار.

ومجموع الرواتب التي كسبها جيمس حتى الموسم الماضي تصل إلى 581 مليون دولار، وصنفت مجلة فوربس النجم المخضرم رسميا مليونيرا عام 2022، ليصبح أول لاعب كرة سلة في التاريخ يصل إلى هذا الإنجاز وهو لا يزال لاعبا نشطا.

وعن ثروته يقول "الملك" إن "ما يظهر في بحث غوغل عن ثروتي كاذب. إنه أقل بكثير. لدي بضعة آلاف في البنك ومفتاح غرفتي. ليس لدي مال، أخذ أبنائي كل شيء، وأنا مُفلس".

ويبقى ليبرون جيمس شخصية مثيرة للجدل، بين أسطورة كرة السلة وملياردير حريص أو بخيل، حيث تكشف خدعته الإعلامية الأخيرة عن مزيج من الإستراتيجية المالية وحب الشهرة، وسط جمهور يترقب كل خطوة يقوم بها هذا اللاعب الذي لا يزال يترك بصمته في عالم الكرة البرتقالية.

إصابة جيمس

ويغيب جيمس لنحو 4 أسابيع بسبب إصابته بعرق النسا، مما يشكّل ضربة موجعة لفريقه عشية انطلاق موسم كرة السلة الأميركية للمحترفين.

وجاء تشخيص الإصابة في الجانب الأيمن من الجسم، وذلك عقب تدريبات الفريق التي شهدت غياب جيمس عن المشاركة الكاملة.

وغاب جيمس عن أول مباراتين تحضيريتين للفريق، بسبب الإصابة.