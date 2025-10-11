فليك يحلم بتكرار إنجاز 6 مدربين سابقين لبرشلونة

يسعى الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة إلى تكرار إنجاز حققه عدد من المدربين السابقين للنادي الكتالوني، يتمثل في التتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

واستلم فليك (60 عاما) تدريب برشلونة في صيف 2024 خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز، ونجح في موسمه الأول (2025/2024) في قيادة الفريق إلى التتويج بـ3 ألقاب محلية في مقدمتها الليغا، وهو إنجاز لم يحققه سوى 9 مدربين فقط في تاريخ "البلوغرانا"، حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

فليك يحلم بتكرار إنجاز 6 مدربين

وأشارت إلى أن فليك يخطط حاليا للحفاظ على لقب الليغا أسوة بـ75% من مدربي برشلونة الذين سبقوه في هذا المنصب، ممن تُوجوا باللقب في موسمهم الأول وأعادوا الكرّة في الموسم التالي، وعلى رأسهم بيب غوارديولا ولويس إنريكي المدربان الحاليان لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على التوالي.

وقالت الصحيفة إن "فليك انضم الموسم الماضي إلى مدربي النخبة في برشلونة الذين توجوا بالدوري في موسمهم الأول"، مضيفة أن "الإحصائية الإيجابية بالنسبة إليه أن اثنين فقط من بين 8 مدربين سبقوه فشلوا في تكرار النجاح في الموسم التالي، وهما جوزيب ساميتير وتيري فينابلز".

6 مدربين نجحوا في قيادة برشلونة للتتويج بلقب الليغا في أول موسمين لهم قبل فليك:

إنريكي فيرنانديز في موسمي 1948/1947 و1949/1948 هيلينيو هيريرا في موسمي 1959/1958 و1960/1959. لويس فان غال في موسمي 1998/1997 و1999/1998. بيب غوارديولا في مواسم 2009/2008 و2010/2009 و2011/2010. لويس إنريكي في موسمي 2015/2014 و2016/2015. إرنستو فالفيردي في موسمي 2018/2017 و2019/2018.

وكان المدرب الوحيد الذي أطال هذه السلسلة إلى 3 ألقاب متتالية هو غوارديولا، وهذا سيكون التحدي القادم لفليك في حال تمكّن من الحفاظ على لقب الليغا بالموسم الحالي 2026/2025.

برشلونة يفقد صدارة الليغا

وفقد برشلونة صدارة الليغا في الجولة الماضية بعد خسارته القاسية أمام مضيفه إشبيلية بنتيجة 1-4، قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وعقب هذه الهزيمة تراجع حامل اللقب إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة من الليغا.

وأتمت الصحيفة "بعد أن فقد فليك صدارة الدوري أمام إشبيلية، يمكنه الاطمئنان إلى أن التاريخ يقف إلى جانبه، وكل المؤشرات تقول إنه يملك كل المقومات للحفاظ على اللقب".