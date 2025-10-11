أرقام المغربي إبراهيم دياز تحرج ألونسو مدرب ريال مدريد

يأمل الدولي المغربي إبراهيم دياز الحصول على دقائق أكثر مع ناديه ريال مدريد متسلحا بأرقامه الجيدة هذا الموسم.

وخاض دياز حتى الآن 240 دقيقة مع ريال مدريد في الموسم الجديد 2025-2026 موزعة على 8 مباريات في جميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا وقدّم لزملائه تمريرتين حاسمتين بمعدل مساهمة تهديفية كل 80 دقيقة.

وترى صحيفة "آس" الإسبانية أن دياز يستحق مزيدا من الدقائق على أرض الملعب، خاصة أنه سجل هدفا ضد كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، وصنع آخر لزميله كيليان مبابي أمام فياريال في الدوري الإسباني رغم دخوله في تلكما المباراتين من مقاعد البدلاء ومشاركته في الدقيقتين الـ20 والـ15 على التوالي.

أرقام مميزة للمغربي دياز مع ريال مدريد

ولخصت الصحيفة عمل دياز مع ريال مدريد في حقبة المدرب تشابي ألونسو بالقول "دقائق قليلة مع تأثير كبير، اللاعب يريد المزيد ويعبر عن نفسه بوضوح على أرضية الملعب".

ولا يُعد الوضع الحالي لدياز جديدا بالنسبة له، إذ اضطر سابقا للقتال من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد عودته من ميلان (2023)، وأقنع المدرب السابق كارلو أنشيلوتي بذلك من خلال عمله المتواصل وموقفه الإيجابي "مستثمرا كل فرصة أتيحت له".

وقالت الصحيفة "اليوم يستخدم دياز الوصفة نفسها، العمل والاجتهاد والصبر لاستعادة الدور الذي بدأ فرانكو ماستانتونو يأخذه تدريجيا منه، والآن يرفع اللاعب صوته عاليا من خلال أدائه ليطالب بمكانه المستحق".

وظهر دياز أساسيا في تشكيلة ريال مدريد في المباراة الأولى بالموسم ضد أوساسونا، وكرر الأمر ذاته في الجولة الرابعة ضد ريال سوسيداد في أنويتا، لكن ومنذ ذلك الحين وجد نفسه في دور البديل ويشارك في خطة التدوير التي يعتمدها المدرب ألونسو.

وبعد مباراة سوسيداد دخل دياز ضد مرسيليا في دوري الأبطال في الدقيقة الـ63، ثم أمام إسبانيول في الدقيقة الـ77، قبل أن يغيب تماما عن مواجهتي ليفانتي وأتلتيكو مدريد في الليغا.

غياب دياز عن تشكيلة ريال مدريد يحفزه على التألق

وحوّل دياز هذه الغيابات إلى "حافز بل إلى منصة انطلاق"، فبعدها مباشرة جاءت أهدافه ومساهماته من خلال تسجيل هدف في مرمى كيرات ألماتي بدوري الأبطال، وصناعة آخر أمام فياريال ليساعد الفريق على استعادة صدارة الليغا.

وفي الوقت نفسه، يحظى دياز رغم قلة ظهوره بثقة ألونسو على اعتبار أن الأخير كان عنصرا أساسيا في إنهاء تفاصيل تجديد عقد اللاعب على الأقل حتى عام 2030، علما بأن الإعلان الرسمي عن ذلك لم يحدث بعد، لكن العلاقة بين الطرفين تتسم "بالانسجام التام".

ويرى ألونسو أن أسلوب دياز القائم على الضغط القوي والتضحية واللعب العمودي يتناسب تماما مع فلسفته التكتيكية، في وقت لم يتعامل فيه اللاعب مع قلة الدقائق "بتوتر أو قلق، بل بصبر وثقة في النفس مقتنعا بشعاره الدائم المتمثل في أنه بالعمل يمكن تحقيق كل شيء".