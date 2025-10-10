موعد مباراة عمان والإمارات في الملحق الآسيوي والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

في مواجهة عربية خليجية خالصة، يخوض منتخب الإمارات مواجهة قوية أمام منتخب عُمان ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويتساوى منتخبا عمان وقطر برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما من دون أهداف في الجولة الافتتاحية، بانتظار خوض المنتخب الإماراتي لمباراته الأولى بالمجموعة.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد مواجهة عربية أخرى بين منتخبي قطر والإمارات.

موعد مباراة عُمان والإمارات في الملحق الآسيوي

تقام المباراة السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "جاسم بن حمد" الخاص بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة الساعة 8:15 مساء (20:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة 9:15 (21:15) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة عُمان والإمارات

beIN Sports 1

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

كيروش وأولاريو

وتمسك فريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بآماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع قطر -الأربعاء الماضي- إذ بات بحاجة إلى الفوز على الإمارات ليبقي حلمه قائما.

ولكن الأداء القوي أمام قطر جاء بثمن باهظ، بعدما اضطر النجم جميل اليحمدي إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 24 إثر تدخل عنيف، وتأكد غيابه عن مواجهة الإمارات بداعي الإصابة، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وربما يختار كيروش تعزيز الخط الأمامي بمنح المهاجم عصام الصبحي دعما أكبر، خصوصا أن المنتخب العماني لم يسجل سوى في 6 مباريات من أصل 10 خاضها في المرحلة السابقة من التصفيات.

في المقابل، من المنتظر أن يكون الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قد خرج بكثير من الملاحظات بعد متابعته لمباراة عمان وقطر.

ويأمل منتخب الإمارات تحقيق بداية جيدة بالملحق من أجل إنعاش آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 1990 بإيطاليا.

ولم يتعرض أولاريو لأي خسارة في المباريات الثلاث التي قاد فيها المنتخب منذ توليه المهمة خلفا لباولو بينتو، وهي سلسلة تضمنت نتائج حاسمة في المرحلة السابقة.

وأشرف المدرب الروماني على تعادلين متتاليين أمام أوزبكستان وقرغيزستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وهي النتائج التي ضمنت تأهل المنتخب "الأبيض" إلى الملحق.

التشكيلتان المتوقعتان

تشكيلة الإمارات: عيسى، كانيدو، بيمينتا، كويدو، ميلوني، ساشا إيفكوفيتش، فابيو ليما، رمضان، لوانزينيو، الغساني، أوليفيرا.

تشكيلة عمان: المخيني، الرشيدي، الحارثي، البريكي، البوسعيدي، الحبشي، الرواحي، فواز، العلوي، المشيفري، الصبحي في الهجوم، إلى جانب سرعة علي صالح وحارب سهيل على الأطراف لإحداث الخطر في دفاعات المنتخب العماني.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالملحق الآسيوي، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق الذي سيمثل قارة آسيا في الملحق العالمي.