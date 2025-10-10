موعد مباراة المغرب ضد أميركا بربع نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد أميركا بربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم المقامة حاليًا في تشيلي والقنوات الناقلة للمباراة التي تترقبها الجماهير المغربية والعربية.

موعد مباراة المغرب وأميركا في كأس العالم للشباب

تُقام المباراة يوم الأحد 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب "إل تينينتي" بمدينة رانكاغوا التشيلية في تمام الساعة:

التاسعة مساء 21:00 بتوقيت المغرب (غرينتش +1)

23:00 بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر

24:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد أميركا

يمكن متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات المحلية والعالمية، أبرزها:

قناة الرياضية المغربية TNT (البث الأرضي والفضائي).

منصة FIFA+: البث الرسمي المباشر للفيفا لجميع مباريات البطولة.

شبكة FOX Sports الأميركية عبر قناتيها FS1 وFS2.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

طموح شباب المغرب وصلابة المنتخب الأميركي

يدخل "أسود الأطلس" المباراة بمعنويات عالية بعد الأداء المميز الذي قدموه في دور المجموعات وثمن النهائي (فاز المنتخب المغربي 2-1 على كوريا الجنوبية فجر الجمعة)، حيث يسعون إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.

من جانبه، يعتمد المنتخب الأميركي على قوته البدنية العالية وسرعته في التحول الهجومي، مما يجعل المواجهة منتظرة بقوة بين الإبداع المغربي والانضباط الأميركي.

وأصبح منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور مجموعات البطولة المقامة في تشيلي حتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.