فوز ساحق للبرازيل على كوريا الجنوبية

سجل كل من إستيفاو ورودريغو هدفين ليقودا البرازيل لفوز ساحق 5-صفر على مضيفتها كوريا الجنوبية في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الجمعة، قدم فيها الفريق الزائر أداء مهيمنا بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملعب سول كأس العالم.

فوز ساحق للبرازيل على كوريا

وافتتح الجناح إستيفاو (18 عاما) التسجيل للبرازيل في الدقيقة 13 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من برونو غيمارايش.

🚨🇧🇷 ESTEVAO OPENS THE SCORING FOR BRAZIL! ✨pic.twitter.com/ts6E3TE9rF — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2025

وبعد سلسلة ساحرة من التمريرات، ضاعفت البرازيل تقدمها في الدقيقة 41 عن طريق رودريغو، الذي أطلق تسديدة منخفضة ليختتم مجهود جماعي رائع لأبطال العالم خمس مرات.

🚨🇧🇷 RODRYGO DOUBLES THE LEAD FOR BRAZIL!pic.twitter.com/x7sfe7wfOE — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2025

واستمرت هيمنة البرازيل بعد الاستراحة، واستفاد إستيفاو من تمريرة خاطئة من كيم مين-غاي في الدقيقة 47 ليسجل هدفه الثاني.

🚨🇧🇷 ESTEVAO MAKES IT THREE FOR BRAZIL! 🌟pic.twitter.com/Uz0h5Q3t2J — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2025

وأضاف رودريغو الهدف الرابع بعد هجمة سريعة قادها فينيسيوس جونيور، الذي اختتم خماسية البرازيل من هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 77.

🚨🇧🇷 RODRYGO HAS MADE IT FOUR FOR BRAZIL!pic.twitter.com/MU6TkCFOwD — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2025

وسلطت النتيجة الضوء على الديناميكية الهجومية التي تتمتع بها البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وركز الإيطالي، الذي تولى تدريب المنتخب في مايوم/أيار الماضي بعد تصفيات صعبة، على أهمية الروح القتالية والقدرة على التكيف خلال الفترة المحدودة المتبقية قبل البطولة التي ستقام العام المقبل في أميركا الشمالية.

ويعد هذا الفوز الثالث للبرازيل في خمس مباريات تحت قيادة المدرب الإيطالي، إذ طغى أسلوبه الهجومي الجريء على منتخب كوريا الجنوبية الذي بدا وكأنه يطارد الأشباح.

ودفعت البرازيل بأربعة مهاجمين ولاعبين اثنين فقط في الوسط، معتمدة على الضغط العالي والتحولات السريعة.

🚨🇧🇷 VINICIUS JR MAKES IT FIVE FOR BRAZIL! 💫pic.twitter.com/dxrwMonstW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2025

النهج البرازيلي يؤتي ثماره

تبادل فينيسيوس جونيور ورودريغو الأدوار بين الجناح الأيسر والمهاجم، في حين لعب ماتيوس كونيا دور صانع اللعب، وانطلق إستيفاو على طول الجهة اليمنى.

وأثمر هذا النهج مبكرا، وافتتح إستيفاو التسجيل في الدقيقة 13 بعد تمريرة رائعة من جيمارايش وسط دفاع مزدحم، سمحت للاعب الواعد بالتقدم عند القائم البعيد وتسديد الكرة في الشباك.

وعانى منتخب كوريا الجنوبية من سرعة البرازيل وحركتها المستمرة، وارتكب الأخطاء مما أدى إلى حصوله على بطاقتين صفراوين. وقدم الحارس جو هيون-وو تصديات ممتازة أمام محاولات من فينيسيوس ورودريغو، كما سجل كاسيميرو هدفا لم يحتسب بداعي التسلل.

وجعل رودريغو النتيجة 2-صفر قبل الاستراحة بإنهاء رائع بعد تبادل سلس للكرة مع فينيسيوس وكاسيميرو.

ولعبت البرازيل بقوة في الشوط الثاني، وسجل رودريغو وإستيفاو في غضون ثلاث دقائق، قبل أن يختتم فينيسيوس الأهداف بعد انطلاقة قوية مر بها من أمام الدفاع وسدد من مدى قريب.

وأبلغ رودريغو محطة غلوبو البرازيلية "شدد (أنشيلوتي) على أهمية التزام الجميع واللعب بكثافة، ويبدأ ذلك من ضغط المهاجمين"، و"الجميع يدافع والجميع يساعد.. شيئا فشيئا يبدأ الهجوم في العمل. أنا سعيد بهذا الفوز وبأدائي الفردي أيضا. دعونا نواصل على هذا المنوال".

وتلعب البرازيل أمام اليابان الثلاثاء المقبل في مباراة ودية أخرى في إطار استعدادها لكأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.