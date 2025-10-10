سوريا ولبنان يعززان صدارتيهما بتصفيات كأس آسيا 2027

اقتربت سوريا من بلوغ نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بعدما حققت فوزها الثالث تواليا الذي جاء على ضيفتها ميانمار 5-1 الخميس، في مدينة الأحساء السعودية ضمن الجولة الثالثة في منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات.

وتعادلت باكستان مع ضيفتها أفغانستان سلبيا في المجموعة ذاتها.

وتصدر منتخب "نسور قاسيون" بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط أمام ميانمار الثانية بـ6 نقاط، وتأتي أفغانستان ثالثة بنقطة والرصيد ذاته لباكستان الرابعة.

ويكفي المنتخب السوري تجديد فوزه الثلاثاء المقبل على ميانمار ليضمن تأهله إلى النهائيات التي تستضيفها السعودية عام 2027، إلى جانب 18 منتخبا كان قد ضمنوا تأهلهم بمجرد وصولهم إلى الدور الحاسم من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 أيضا.

ويتأهل من التصفيات القارية متصدرو المجموعات الست.

المنتخب اللبناني يعزز صدارته

وعزز منتخب لبنان صدارته للمجموعة الثانية بعدما تغلب على "ضيفه" بوتان 2-0 على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.

وفرض منتخب "الأرز" سيطرته على مجريات اللقاء، وكان قريبا من التسجيل كثيرا ولا سيما في الشوط الأول الذي شهد تراجعا تاما للمنتخب البرتقالي للدفاع.

وبرز من المنتخب اللبناني نجمه الشاب سامي مرهج الذي كان مصدر الخطورة إلى جانب لاعب هانوفر الألماني حسين شكرون.

وكانت الفرصة الأبرز تسديدة مرهج القوية التي ارتدت من العارضة (41).

وشدد اللبنانيون ضغطهم في الشوط الثاني، حتى تمكن المدافع وليد شور من افتتاح التسجيل بتسديدة محكمة عجز الحارس البوتاني عن إبعادها (63).

واستغل اللبنانيون النقص العددي لدى خصمهم بعد طرد أورغيين تشرينيغ، ليضاعف جهاد أيوب النتيجة بمتابعته الكرة إلى الزاوية البعيدة إثر توغل من البديل زين فران (90+2).

اليمن يفوز على بروناي

ونجح منتخب اليمن في تحقيق فوزه الأول وجاء على حساب مضيفه بروناي دار السلام 2-0، وسجل الهدفين عبد الواصي الماتاري (24) وناصر الجهوشي (36).

إعلان

ورفع منتخب لبنان رصيده إلى 7 نقاط، متقدما على اليمن صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبروناي ثالثة بـ3 نقاط وبوتان أخيرة بنقطة واحدة.

وفي مباريات أخرى، فازت الفيليبين على تيمور الشرقية 4-1، وسريلانكا على تركمنستان 1-0، وماليزيا على لاوس 3-0، وتايلند على الصين تايبيه 2-0.

كما تغلبت الفيتنام على النيبال 3-1، وطاجيكستان على المالديف 2-0، وهونغ كونغ على بنغلادش 4-3.

وتعادلت باكستان مع أفغانستان 0-0 وسنغافورة مع الهند 1-1.