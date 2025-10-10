تونس تفوز بسداسية بتصفيات كأس العالم 2026
سجلت تونس 3 أهداف في كل شوط لتفوز 6-صفر على مضيفتها ساوتومي وبرنسيب، في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب حمادي العقربي في رادس اليوم الجمعة.
وضمنت تونس تأهلها للمرة السابعة لنهائيات كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية الصيف المقبل قبل جولتين من نهاية التصفيات.
ومنح فراس شواط التقدم لتونس في الدقيقة 36، وأضاف إلياس سعد الهدفين الثاني والثالث قبل الاستراحة.
وسجل إسماعيل الغربي الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني قبل أن يسجل البديل محمد علي بن رمضان الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ثم يختتم سداسية تونس قرب نهاية المباراة.
ورفعت تونس، التي تتجنب الخسارة حتى الآن في التصفيات، رصيدها إلى 25 نقطة من 9 مباريات في المجموعة الثامنة.
وتتذيل ساوتومي وبرنسيب -التي اختارت اللعب في تونس لعدم استيفاء ملاعبها شروط الاتحاد الأفريقي للعبة لاستضافة المباريات- المجموعة بلا نقاط.