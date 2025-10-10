بيدري نجم برشلونة.. العبقري القادم في كرة القدم

يستمر بيدري في إثبات أنه أكثر من مجرد لاعب وسط في برشلونة، فهو مفتاح لعب ومايسترو وضابط إيقاع الفريق ومحركه الأساسي.

وتُظهر إحصاءات الدولي الإسباني هذا الموسم أن مستواه في المباريات بات ينعكس بشكل مباشرة ومؤثر على نتائج الفريق الكتالوني.

وتكشف إحصاءات "أوبتا" أن بيدري (22 عاما) شارك في 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، بينها 8 في الدوري الإسباني واثنان في دوري أبطال أوروبا، واللافت أنه في 3 من أصل 10 مباريات فقط فشل بيدري في تجاوز 100 لمسة، وفي هذه المباريات تحديدا لم يفز البرسا:

رايو فاليكانو 1-1: (83 لمسة)

باريس سان جيرمان 2-1: (61 لمسة)

إشبيلية 4-1: (66 لمسة)

أما في المباريات السبع الأخرى التي حقق فيها البلوغرانا الفوز فتجاوز بيدري فيها حاجز الـ100 لمسة، وبلغ متوسط مشاركته 121 لمسة لكل مباراة فاز برشلونة فيها، مما يعكس تأثيره الكبير على إيقاع الفريق وبناء الهجمات.

ويبدو واضحا أنه عندما لا يكون بيدري فعالا يفتقد برشلونة القدرة على السيطرة على اللعب وربط الخطوط، مما يؤدي غالبا إلى نتائج سلبية.

ولتصحيح المسار والعودة إلى السيطرة والاستحواذ والانتصارات يحتاج الفريق إلى استعادة بيدري دوره الحيوي في ربط اللعب وبناء الهجمات.

وسجل بيدري هدفا واحدا وقدّم تمريرة حاسمة مع البرسا هذا الموسم.