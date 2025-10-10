الآلاف يودعون الملاكم "القاتل المحترف" في مانشستر

ودّع آلاف المشيعين الملاكم ريكي هاتون أحد أكثر الشخصيات الرياضية المحبوبة في مانشستر، وشهد مراسم دفنه بطل العالم السابق في الوزن الثقيل للملاكمة تايسون فيوري، والمغني ليام غالاغر نجم فرقة الروك البريطانية "أويسس".

وعثر على بطل العالم السابق في وزن الوسط -المعروف بلقب "القاتل المحترف"- ميتا في منزله يوم 14 سبتمبر/أيلول. وكان يبلغ من العمر 46 عاما.

واصطف آلاف الأشخاص في الشوارع، ولوّح كثيرون بأعلام مانشستر سيتي ورددوا "لا يوجد سوى ريكي هاتون واحد"، بينما انطلقت الجنازة من حانة "ذا تشيشاير تشيز"، في رحلة استغرقت ساعتين إلى كاتدرائية مانشستر.

ووضع جثمان هاتون في تابوت أزرق سماوي نُقش عليه "بلو مون"، في إشارة إلى أغنية دخوله إلى الحلبة وحبه لنادي مانشستر سيتي، الذي كان من مشجعيه. وكان هاتون يرتدي سروالا سماوي اللون في نزالاته، يتماشى مع ألوان الفريق.

وقال أمير خان، الفائز بفضية أولمبية في الملاكمة، والذي سافر من دبي لحضور الجنازة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في كاتدرائية مانشستر: "إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا جميعا، فقدنا أسطورة في رياضة الملاكمة، نحن هنا لنتذكره ونظهر احترامنا له. إرثه كبير، كان ملاكما نحتذي به جميعا".

وحقق هاتون ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة في وزن خفيف الوسط، ولقب بطولة العالم لرابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط، خلال مسيرته التي استمرت 15 عاما، قبل اعتزاله عام 2012.

وكان من المقرر أن يعود للمنافسات خلال حدث في دبي في وقت لاحق من هذا العام.