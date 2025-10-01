نائب رئيس الفيفا: تعليق مشاركة إسرائيل قرار يخص اليويفا

قال فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، إن استمرار مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية يجب أن يتم التعامل معه أولا وقبل كل شيء من قِبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وكان من المتوقع أن يجري اليويفا تصويتا طارئا هذا الأسبوع حول ما إذا كان سيتم تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب على غزة.

لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الاتحاد القاري قرر تأجيل التصويت المقترح، بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في المنطقة.

وتحتل إسرائيل المركز الثالث في المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبعثت منظمة العفو الدولية اليوم برسالة إلى الفيفا واليويفا، تدعوهما فيها إلى إيقاف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

لكن مونتالياني رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) قال إن البت في مشاركة إسرائيل متروك لليويفا.

وأضاف في حديثه للصحفيين خلال مؤتمر القادة للأعمال الرياضية "أولا وقبل كل شيء، فإنها (إسرائيل) عضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولا يختلف الأمر عن تعاملي مع عضو في منطقتي لأي سبب كان.. يتعين عليهم التعامل مع ذلك".

وأضاف "أحترم العملية التي يتبعونها، وكذلك أي قرار يتخذونه".

وسيحضر مونتالياني اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في زوريخ غدا الخميس، وقضية مشاركة إسرائيل ليست مدرجة على جدول الأعمال، ولا الاقتراح المقدم من اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 فريقا.

لا خطط لنقل المباريات

ستكون بطولة كأس العالم العام المقبل التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 18 يوليو/تموز، هي الأكبر على الإطلاق بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالفعل من 32 إلى 48 منتخبا.

وأصر مونتالياني على أنه لن يتم نقل أي مباريات من الأماكن المخطط لها، رغم تصريحات ترامب الشهر الماضي بأنه سينظر في نقل المباريات من المدن التي لا يراها آمنة.

وأضاف الكندي "إذا كان عليّ الرد في كل مرة يدلي فيها أحد السياسيين بتصريح، سواء كان رئيسا أو عضوا في مجلس الشيوخ أو عضوا في الكونغرس، فلن أقوم بعملي، لأنني سأكون مركزا على ما يقوله هؤلاء الأشخاص".

وتابع "لذلك فإن الحقيقة هي أننا نركز على 16 مكانا (ستقام فيها المباريات)، وسنتأكد من جاهزيتها".

وقال مونتالياني إنه يمكن تغيير مواعيد انطلاق المباريات في بعض الملاعب بعد تجربة كأس العالم للأندية، التي استضافتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، حيث أقيمت بعض المباريات في ظل درجة حرارة ورطوبة شديدتين.

وأكمل "إنها دائما ما تكون مشكلة في منطقتنا، لأن الصيف حار.. حتى في كندا يكون الجو حارا، وليس فقط في الولايات المتحدة، ولذلك من المهم معرفة هذه الأمور".

وسيعلن عن جدول المباريات الكامل بعد قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول في واشنطن.

وقال مونتالياني إن هناك مناقشات يومية مع شركات البث العالمية، وستوضع فروق التوقيت في الاعتبار.