موعد مباراة النصر ضد الزوراء بدوري أبطال آسيا 2 والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

يستقبل الزوراء العراقي النصر السعودي في موقعة صعبة بالجولة الثانية من مرحلة دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

ويأمل الزوراء بتعزيز انطلاقته الناجحة في البطولة القارية الرديفة، بعد فوزه افتتاحا على مضيفه غوا الهندي 2-0، في المقابل، سحق النصر السعودي بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيزوس، ضيفه استقلال الطاجيكستاني 5-0.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رونالدو يصدم الجماهير العراقية مجددا

رونالدو يصدم الجماهير العراقية مجددا list 2 of 2 ملخص مباراة الهلال ضد ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة end of list

موعد مباراة الزوراء والنصر

تقام المباراة اليوم الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "الزوراء" في العاصمة العراقية بغداد.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وبغداد.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الزوراء والنصر

bein sports 2

قنوات الكأس 5

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وبدأ الزوراء وصيف الدوري الموسم الماضي، وصاحب الرقم القياسي بإحراز بطولة العراق (14)، موسمه الحالي دون أن يحقق طموحاته. وغاب عنه الفوز في مباراتي الطلبة والكرمة، واكتفى بتعادلين 1-1 و0-0 تواليا.

غير أن مدرب الزوراء عبد الغني شهد، اعتبر فوز فريقه على غوا محطة ايجابية مهمة في المشوار الآسيوي.

وعزز الزوراء صفوفه بضم الثلاثي الاردني عبدالله نصيب ورزق بني هاني ونزار الرشدان، إلى جانب البحريني مهدي حميدان والكاميروني كلارنس بيتانغ وتجديد التعاقد مع النيجيري ابراهيم توميو.

غياب رونالدو

ولم يسافر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي إلى بغداد لخوض مباراة الزوراء -غدا الأربعاء- في الجولة الثانية ضمن دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

وقال مصدر في النادي العراقي إن "قائمة أسماء لاعبي النصر السعودي التي ستصل إلى بغداد ضمت جميع اللاعبين باستثناء رونالدو".

وإلى جانب رونالدو، يضم متصدر الدوري السعودي بالعلامة الكاملة من 4 مباريات السنغالي ساديو ماني، البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسي كينغسيلي كومان والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز.

إعلان

وقاد رونالدو (40 عاما)، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، فريقه النصر لصدارة الدوري السعودي بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في أول 4 جولات.

وتابع المصدر "سيصل وفد نادي النصر السعودي ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد ويجري تدريباته في ملعب نادي الكرخ تحضيرا لمواجهة الزوراء الأربعاء".

ولم يظهر رونالدو في الصور التي نشرها ناديه للبعثة المغادرة إلى بغداد.

وسبق للزوراء أن خسر أمام النصر 1-2 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2023 في ملعب كربلاء الدولي، بغياب رونالدو.

التشكيلتان المتوقعتان

الزوراء: هاشم، رعد، جبار، أكام هاشم، إسماعيل، بيتانغ، الرشدان، عبد الكريم، قاسم، الحميدان، بني هاني.

النصر: بينتو، بوشل، سيماكان، مارتينيز، يحيى، بروزوفيتش، الخيبيري، فيليكس، كومان، كامارا، ماني.