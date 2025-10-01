من مارادونا إلى بوغبا.. ماذا حدث لنجوم كرة القدم بعد إيقافهم بسبب المنشطات؟

شهد تاريخ كرة القدم سلسلة من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بالمنشطات، كان أبطالها أسماء لامعة، بدءا من دييغو مارادونا وصولا إلى بول بوغبا.

ورغم أن بعضهم نجح في استعادة مكانته بعد العودة، فإن آخرين وجدوا أنفسهم بعيدين عن الأضواء.

فيما يلي التداعيات التي طالت النجوم بعد السقوط في اختبار المنشطات:

الأرجنتيني دييغو مارادونا (إيقافان لمدة 15 شهرا)

أوقف الأسطورة الأرجنتيني مرتين لمدة 15 شهرا، الأولى عام 1991 بسبب تعاطي الكوكايين، والثانية في مونديال 1994 بعد ثبوت تناوله مواد تحتوي على الإيفيدرين.

وعاد إلى بوكا جونيورز عام 1995 لكنه لم يستعد مستواه، قبل أن يعتزل وسط جدل دائم.

الإسباني بيب غوارديولا (الإيقاف 4 أشهر)

في 2001 تورط غوارديولا في قضية "الناندرولون"، عندما كان في صفوف بريشيا الإيطالي وتم إيقافه 4 أشهر.

استأنف مسيرته في روما وقطر والمكسيك وبعد معركة قضائية طويلة، تمت تبرئته نهائيا عام 2009، ليبدأ لاحقا مسيرته التدريبية الأسطورية.

الروماني أدريان موتو (الإيقاف 16 شهرا)

سقط مهاجم تشلسي السابق في اختبار للكوكايين عام 2005 وأوقف 7 أشهر، قبل أن يُعاقب مجددا بالإيقاف 9 أشهر عام 2010 لتناوله مادة "سيبوترامين"، رغم ذلك واصل اللعب مع يوفنتوس وفيورنتينا وعدة أندية حتى تراجع نجمه تدريجيا.

البرتغالي أبيل كزافيي (الإيقاف عام كامل)

تعرض المدافع البرتغالي للإيقاف لمدة 12 شهرا عام 2005، بعد ثبوت تعاطيه مادة "ديانابول". وعاد للملاعب لكن مستواه لم يعد كما كان، وأنهى مسيرته في الولايات المتحدة والإمارات قبل أن يعتنق الإسلام.

العاجي كولو توريه (الإيقاف 6 أشهر)

عام 2011 أوقف مدافع مانشستر سيتي بعد تناوله بالخطأ حبوب حمية تخص زوجته. وعاد ليحصد لقب الدوري الإنجليزي، ثم لعب مع ليفربول وسيلتيك حتى اعتزاله.

البرازيلي فريد (الإيقاف 12 شهرا)

لاعب شاختار الأوكراني أوقف عام 2015 خلال كوبا أميركا. وعاد بعد عام ليصبح ركيزة أساسية، وانتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2018، والآن يلعب مع فنربخشة.

الكرواتي داريو سرنا (الإيقاف 17 شهرا)

أوقف قائد شاختار عام 2017، وعاد في 2018 مع كالياري الإيطالي قبل أن يعود إلى ناديه الأوكراني في دور إداري.

الفرنسي سمير نصري (الإيقاف 18 شهرا)

في 2016 عوقب نصري بسبب تلقيه علاجا وريديا بجرعة تتجاوز المسموح. وقد عاد لوست هام عام 2019، ثم اعتزل في أندرلخت عام 2021.

الأوكراني أرتيم بيسيدين (الإيقاف 12 شهرا)

أوقف مهاجم دينامو كييف عام 2019 بسبب دواء خاطئ، وعاد لكن بريقه تلاشى سريعا، لينتقل لاحقا إلى أندية مغمورة في أوروبا الشرقية.

الكاميروني أندريه أونانا ( الإيقاف 9 أشهر)

عام 2020 أوقف الحارس الكاميروني بعد تناوله دواء عن طريق الخطأ. وعاد بقوة مع إنتر ميلان وقاده لنهائي دوري الأبطال 2023، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

الفرنسي بول بوغبا (الإيقاف 18 شهرا)

في 2023 عوقب بوغبا بالإيقاف 18 شهرا بعد ثبوت تناوله مادة محظورة. وهذا الصيف عاد للتألق بانضمامه إلى موناكو، وسط ترقب كبير لمسيرته الجديدة.